Parma - Spal, un rigore di Petagna per sperare. Prima vittoria per Di Biagio

Una partita surreale, senza pubblico, giocata nell'incertezza con le squadre nel tunnel poco prima delle 12.30 e poi nuovo 75 minuti più tardi. Alla fine, dopo il confronto tra Lega, Figc e Governo, si va in campo e vince la Spal 1-0. Al Tardini decide un calcio di rigore trasformato nella ripresa da Petagna che regala a Di Biagio la prima vittoria dopo le sconfitte con Lecce e Juventus, ma soprattutto la possibilità di tornare a sperare in chiave salvezza. Poco prima del gol partita Gervinho aveva fallito una grossa occasione per il vantaggio del Parma che vede allontanarsi l'Europa dopo il secondo 0-1 interno di fila (l'altro il 9 febbraio contro la Lazio).

