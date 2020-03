Serie A, Mentana: "Tutto questo non ha senso. Disputa inutile"

Anche il noto giornalista Enrico Mentana ha detto la sua in merito alla situazione che sta vivendo il campionato italiano, a causa dell'emergenza Coronavius: "Cari amici appassionati e tifosi, ha senso imporre la disputa delle partite di campionato in questa situazione e con questi vincoli? Ha senso questo litigio continuo tutti contro tutti, ministro, federazione, lega, sindacato dei calciatori, società contro società, e tifosi a rimorchio? Io penso di no".