Serie A, all'Olimpico la Roma vince di misura sul Torino tra Var e infortuni

Archiviato anche il match delle 18:00 della quattordicesima giornata del campionato di Serie A. All'Olimpico la Roma ha battuto il Torino di Juric imponendosi per 1-0 grazie alla rete di Abraham nel primo tempo. Prima frazione di gioco caratterizzata anche dal Var: Chiffi concede infatti un rigore ai giallorossi ma prima della decisione definitiva, che poi revocherà il penalty, passano più di cinque minuti in cui ovviamente non si è giocato. Il motivo? Problemi nella sala Var di Lissone che si è quindi fatto attendere per la decisione finale. Non solo, match caratterizzato dagli infortuni: quello di Pellegrini da un lato e quello di Belotti dall'altro. La squadra di Mourinho conq uesta vittoria sale a quota 25 punti in classifica, i granata invece rimangono a 17.