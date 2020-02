Serie A, altro ko Roma: stavolta è l’Atalanta a stendere i giallorossi

Il sabato di Serie A si chiude con Atalanta - Roma, match fondamentale in ottica Champions League. Parte bene la Dea, che schiaccia i giallorossi nella propria area e tiene in mano il pallino del gioco. Gomez sfiora il vantaggio, De Roon fa il pelo al palo con una rovesciata. Al minuto 46’ è però la Roma a portarsi in vantaggio. Errore di Palomino, Dzeko ne approfitta e si invola in porta: l’attaccante la piazza con il destro e batte Gollini. Nel secondo tempo parte subito forte l'Atalanta, che trova il pareggio nelle battute iniziali: corner, palla deviata da Djimsiti e zampata vincente di Palomino a porta spalancata. E non è finita qui, perché la Dea mette la freccia e compie il sorpasso: gol bellissimo di Pasalic, appena entrato al posto di Zapata, che gonfia la rete con un gran tiro a giro. Inutile il tentativo della Roma di riprendere la partita, al triplice fischio è 2 a 1 per l'Atalanta. Sfida Champions League andata per i giallorossi, che rimangono impantanati in quinta posizione a quota 39.

