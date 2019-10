Serie A, buona la prima per Thiago Motta: rimonta Genoa e Brescia ko

GENOVA - Inizia come meglio non poteva l'avventura di Thiago Motta sulla panchina del Genoa. Per l'ex giocatore rossobù, all'esordio come allenatore professionista, contro il Brescia sono arrivati subito i tre punti. Tre punti che al Genoa mancavano da diverse gare. Dopo un avvio col brivido, con le rondinelle passate in vantaggio grazie al gol di Tonali, nella ripresa i padroni di casa sono riusciti a ribaltare completamente la situazione anche grazie ai cambi: la splendida rete di Agudelo il prologo alle marcature di Kouamé e Pandev. Thiago Motta può sorridere: il suo Genoa torna a vincere e lo fa nella serata più importante, allontanandosi per il momento dalla zona rossa della retrocessione.

