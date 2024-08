Serie A, colpaccio del Verona contro il Napoli. Buon punto per l'Udinese

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la prima giornata di Serie A che riserva nuovi sorprendenti risultati. Dopo il passo falso delle due milanesi nella giornata di ieri contro Genoa e Torino, nel pomeriggio di oggi è l'Hellas Verona a fare il colpaccio al Bentegodi rovinando l'esordio di Conte sulla panchina del Napoli. Gli scaligeri si impongono per 3-0 contro i partenopei grazie alla doppietta di Mosquera e il gol di Livramento. Buon punto anche per l'Udinese che, dopo esser andato sotto contro il Bologna per una rete di Orsolini su rigore, pareggia al 68' con Lautaro Giannetti.