Serie A, finale da brivido al Maradona ma il Napoli batte anche l'Udinese

Il Napoli vince ancora ma trema nel finale in una gara difficile contro l'Udinese. Per la squadra di Spalletti in realtà è tutto facile fino al minuto 79 quando la squadra di Sottil riapre il match. Fino a quel momento infatti gli azzurri erano passati in vantaggio con Osimhen per poi raddoppiare con Zielinski e calare il tris con Elmas. Nel finale l'oroglio dei friulani si accende e con i gol di Nestorovski e Samardžić gli ospiti si portano sul 3-2. Finale al cardiopalma che però si conclude con il successo degli azzurri che salgono a 41 punti in classifica, a + 11 da Lazio e Milan che devono ancora scendere in campo. Udinese fermo invece a 24.