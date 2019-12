Serie A, l'Atalanta cala la manita: Milan travolto dalla Dea

La domenica di Serie A si apre con Atalanta - Milan. Per i rossoneri di Pioli, sin da subito si prospetta una bruttissima giornata. Al minuto 10' la Dea è già in vantaggio: fa tutto da solo Gomez, che supera Conti con un tocco sotto e con un gran destro mette il pallone all'incrocio dei pali. Nel primo tempo la squadra di casa domina l'avversario, colpendo anche una traversa con Pasalic. Il secondo tempo è completamente a tinte nerazzurre. Al 61' arriva il raddoppio proprio con Pasalic, che con un inserimento magnifico mette dentro il pallone da due passi. Passano 2 minuti ed è 3 a 0: Ripartenza della Dea, Pasalic serve Ilicic tutto solo che con il destro incrocia battendo Donnarumma. Il Milan non c'è più, e al minuto 72' arriva anche il 4 a 0, sempre griffato Ilicic, che trova l'angolo lontano con uno stupendo tiro a giro. C'è tempo per calare la manita, e l'Atalanta lo fa al minuto 83': uscita a metà del portiere rossonero, Muriel lo supera e deposita in rete il pallone. Al triplice fischio, la debacle terribile per il Milan si concretizza: finisce 5 a 0 il match. Gli uomini di Gasperini hanno travolto i rossoneri, e si portano quinti in classifica a quota 31 punti.