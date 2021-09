Serie A, l'Atalanta di misura sul Sassuolo: 2-1 al Gewiss Stadium

L'Atalanta espgna il Gewiss Stadium. Prima vittoria nel suo stadio in campionato per la squadra di Gasperini (finora il bilancio diceva un pareggio e una sconfitta) che batte 2-1 il Sassuolo di Dionisi. Vantaggio immediato di Gosens al 3' e raddoppio di Zappacosta al 37', ma prima della fine del primo tempo Berardi dimezza le distanze. Nella ripresa i neroverdi non hanno la forza per realizzare il 2-2 e i bergamaschi gestiscono la partita pur senza qualche paura di troppo. L'Atalanta sale a quota 10 punti in classifica, Sassuolo bloccato a 4.