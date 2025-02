Serie A | L'Empoli gioca ma non basta: passa la Juve in rimonta

TUTTOmercatoWEB.com

Torna a vincere la Juventus di Thiago Motta in una gara letteralmente a due facce per i bianconeri. Nel primo tempo è infatti l'Empoli a dominare il campo e a passare in vantaggio con la rete dell'ex De Sciglio. La squadra di D'Aversa va vicina più volte anche al 2-0 ma il primo episodio che cambia il match è il rigore prima assegnato e poi revocato da Zufferli, dopo consulto Var, ai toscani che comunque chiudono il primo tempo in vantaggio.

Nella ripresa gli ospiti non rinunciano a giocare ma in tre minuti subiscono la rimonta della Juve firmata dalla doppietta di Kolo Muani. Al minuto 84 l'Empoli finisce in dieci per il doppio giallo di Maleh e quindi la Juve dilaga segnando prima il 3-1 con Vlahovic e poi il 4-1 con Conceicao. Tre punti che permettono alla squadra di Motta di salire a quota 40 punti, a +1 sulla Lazio che scenderà in campo lunedì contro il Cagliari. L'Empoli rimane invece a 21 a solo una lunghezza dal terzultimo posto occupato dal Parma.