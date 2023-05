Serie A, l'Inter passa a San Siro: poker al Sassuolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quinto successo consecutivo per l'Inter di Inzaghi che dopo ave vinto anche la gara d'andata contro il Milan nell'euroderby di Champions a San Siro si impone per 4-2 sul Sassuolo. A decidere la doppietta di Lukaku, la rete di Lautaro Martinez e l'autogol di Tressoldi. Per la squadra di Dionisi prima Henrique e poi Frattesi tentao di accorciare le distanze ma alla fine gli ospiti non riesco a impensierire i nerazzurri. Con questa vittoria l'Inter sale al terzo posto a quota 66 punti.