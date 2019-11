Serie A, la Fiorentina non sa più vincere: passa il Lecce al Franchi

Cade ancora la Fiorentina, questa volta a vantaggio del Lecce. Risultato bugiardo sul tabellino: la viola crea di più, domina la gara ma sciupa chance a ripetizione. Ai giallorossi basta invece un guizzo di La Mantia al 49' per tornare in Salento con in cascina tre punti dal dolce sapore di Serie A. È ancora presto, ma la squadra di Liverani sta dimostrando di avere tutti i mezzi per lottare fino in fondo per la salvezza. Ad oggi, già questa è una vittoria. Male, malissimo invece i toscani. Ribery (sostituito all'intervallo per un problema alla caviglia, ndr) e compagni escono dal Franchi tra i fischi e la contestazione dei propri tifosi. L'undicesimo posto in classifica e i 16 punti collezionati finora non possono bastare a una piazza che, solo pochi mesi fa, si era esaltata per il tanto agognato cambio di proprietà.

