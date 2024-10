Serie A, la Juve pareggia e l'Atalanta ne approfitta tra le polemiche: ora la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa

JUVE-PARMA - La Juve non va oltre il pareggio contro il Parma. La squadra di Thiago Motta, dopo i quattro gol subiti contro l'Inter, ne subisce altri due anche contro il Parma. Dopo 2' a sorpresa è Del Prato a sbloccare la partita. Il pareggio al 31' di McKennie è una vana consolazione, con i crociati che pochi minuti dopo si riportano avanti con Sohm, imboccato al limite da Man. Il gol che divide la posta in palio è quello di Weah che ha inizio secondo tempo realizza il 2-2 consecutivo.

ATALANTA-MONZA - La Vecchia Signora guadagna un solo punto, sale a quota 18 e viene scavalcata dall'Atalanta che, in una partita resa complicatissima da un ottimo Monza, si porta in vantaggio solo nel finale, quando al 70' Samardzic segna l'1-0. Nel finale è Zappacosta a mettere il punto esclamativo con un grande gol a giro da fuori area. Tante le proteste per i brianzoli, dopo il gol di Vignato (che avrebbe sbloccato la sfida), annullato per un presunto fallo di D'Ambrosio sull'avversario. Una scelta discutibile di cui beneficia l'Atalanta, ora a quota 20 e che domani scoprirà se verrà raggiunta dalla Lazio, in campo contro il Como.