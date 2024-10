Serie A, Milan-Napoli e non solo: il programma della giornata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Torna in campo la Serie A in vista della 10ª giornata di campionato. Tre le sfide in programma in questo martedì 29 ottobre: si parte alle 18.30 con il match delicatissimo tra il Lecce di Gotti e il Verona di Zanetti, entrambi alla ricerca di punti per risalire la classifica. Sempre alle 18.30 scenderanno in campo Cagliari e Bologna con i sardi reduci dal ko contro l'Udinese e i rossoblu che torneranno a giocare dopo il rinvio della gara contro il Milan.

Alle 20.45 il big match sarà invece appannaggio di Milan e Napoli con i rossoneri che sfidano la quadra di Conte al momento prima in classifica.