Serie A, Monza e Sassuolo non si fanno male: un punto per Palladino e Dionisi

Il Monza per riscattarsi dall'eliminazione in Coppa Italia, il Sassuolo per fare punti dopo il ko contro la Lazio. Alla fine un punto ciascuno per Palladino e Dionisi in una gara in bilico fino alla fine. Ad aprire le mercature ci pensa Ferrari mentre al 60esimo è una magia di Caprari a fissare il punteggio sull'1-1. 22 punti per il Monza, 17 invece per il Sassuolo.