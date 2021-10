Serie A - Poker del Verona allo Spezia, pareggio spettacolo tra Samp e Udinese

Prosegue la settima giornata del campionato di Serie A. Due le gare delle 15:00 che hanno visto sfidarsi Verona - Spezia e Sampdoria - Udinese. La squadra di Tudor stravince contro i liguri e al Bentegodi non c'è gara tra le due squadre. Gli scaligeri chiudono la questione nel primo tempo con le reti di Simeone, Faraoni, e Caprari. Nella ripresa a sugellare il risultato sul 4-0 ci pensa Bessa. Nel finale la squadra di Thiago Motta rimane anche in dieci per l'espulsione di Bastoni.

Bellissima e scoppiettante invece la gara del Ferraris: Pereyra porta in vantaggio i friulani ma poco dopo uno sfortunato autogol di Stryger Larsen permette ai padroni di casa di pareggiare. Di nuovo avanti l'Udiense grazie a Betuncal ma cinque minuti dopo Quagliarella segna la sua prima rete in questo campionato direttamente da calcio di rigore riportando il punteggio in parità. Nella ripresa l'intenistà rimane alta e un eurogol di Candreva sembra retgalare la vittoria alla Samp davanti al suo pubblico. Non basta però perché al minuto 82 Forestieri al limite del fuorigioco fissa il risultato finale sul 3-3.