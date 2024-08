Serie A | Solo un pari tra Fiorentina e Venezia, il Toro blocca l'Atalanta

TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue la 2ª giornata del campionato di Serie A. Secondo pareggio consecutivo, terzo se si considera la Conference League, della Fiorentina di Palladino che non va oltre lo 0-0 nella sfida contro il Venezia che, dopo il ko contro la Lazio all'esordio, ottiene il primo punto della sua stagione con Di Francesco alla guida.

Gol, spettacolo e qualche polemica nella sfida dell'Olimpico grande Torino tra il Toro e l'Atalanta che ha visto vincere i granata per 2-1. Per la Dea è Retegui, tre gol in due gare, ad aprire le marcature ma il vantaggio dura pochissimo perché è Ilic a firmare il pareggio. Nella ripresa la squadra di Vanoli passa in vantaggio con il gol di Che Adams e nel finale è Pasalic ad avere la chance del 2-2 ma dal dischetto si fa parare da Milinkovic-Savic.