Coppa Italia, oggi la prima semifinale di ritorno: il programma

Juventus e Inter scenderanno in campo stasera per la semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo il 2-1 dell'andata in favore degli uomini di Pirlo.

© foto di Image Sport Si disputerà oggi la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia. In campo scenderanno Juventus e Inter all'Allianz Stadium dopo il 2-1 in favore dei bianconeri dell'andata. Gara in programma alle ore 20:45. Domani invece sarà il turno di Atalanta e Napoli che la scorsa settimana hanno chiuso con uno 0-0 il match d'andata allo stadio Diego Armando Maradona. Questo il programma. MARTEDÌ 9 FEBBRAIO Juventus - Inter (2-1) ore 20:45 MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO Atalanta - Napoli (0-0) ore 20:45