AURONZO GIORNO 8 - Lazio, Romagnoli in campo: ecco come è andato il primo allenamento

Fonte: Da Auronzo di Cadore - Francesco Bizzarri

Il bagno di folla tra visite e arrivo ad Auronzo, poi finalmente in campo. Ovazione per Alessio Romagnoli al primo passo sul palco verde dello Zandegiacomo. La star del ritiro, all’improvviso, è lui. Laziale da una vita, biancoceleste da una manciata di ore, aspettava questo momento da tempo. Inizia così la preparazione con Sarri carico e voglioso come non mai. I tifosi, ora, sono tutti per lui.

IL PRIMO ALLENAMENTO - Prima seduta sul campo secondario. Attivazione muscolare con il resto dei difensori. Poi si fa sul serio: Romagnoli nell'esercitazione fa compagnia a Hysaj, Patric e Marusic. Prove difensive, attenzione sulla linea, interventi su lanci lunghi. Ad ogni tocco del pallone, ecco gli applausi per Alessio. Occhi tutti per lui. "Bravo!", gridano dalla tribuna. Sarri gli dà qualche dritta da primo giorno di scuola, il giocatore annuisce e riparte. Finite le esercitazioni sulla difesa, via in palestra. Altri applausi: "Daje Alessio, daje!", il grido di incoraggiamento. Come battesimo, tra entusiasmo e cori, non è andato mica male.

Pubblicato il 13-07