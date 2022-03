Cagliari - Lazio, gioco e tre punti: la squadra di Sarri vince e convince

Pubblicato il 5/03

Una Lazio praticamente perfetta batte il Cagliari e recupera punti sull’Atalanta. Biancocelesti praticamente perfetti che hanno disputato un primo tempo a senso unico chiuso con un doppio vantaggio firmato dal rigore di Immobile e da Luis Alberto. Nella ripresa, nonostante la reazione dei padroni di casa, la squadra di Sarri è stata implacabile e ha chiuso il match con Felipe Anderson, tra i migliori in campo. Nel finale espulsione ingenua di Marusic per doppia ammonizione e un po’ di sofferenza con Radu e Immobile che hanno chiuso la gara un po’ acciaccati.

FORMAZIONI - Sarri rilancia Acerbi dal primo minuto. Il difensore torna titolare due mesi dopo l’ultima volta, il 6 gennaio con l’Empoli. In attacco Felipe Anderson vince il ballottaggio con Pedro, con lo spagnolo che parte in panchina. Nel Cagliari, invece, Mazzarri l’undici schierato nelle ultime giornate.

PRIMO TEMPO - Lazio che parte forte e al 6’ Immobile manda a vuoto Bellanova e calcia di prima intenzione, palla sull’esterno della rete. Il Cagliari punta sulla fisicità, ma la qualità biancoceleste non ne risente. Felipe Anderson strozza troppo la conclusione, mentre poco dopo l’assist di Milinkovic per Immobile è corto. La squadra di Sarri accelera e Luis Alberto viene chiuso da Altare, mentre Immobile calcia alto nell’arco di pochi secondi. Proteste Lazio per fallo di mano del calciatore rossoblù e revisione alla Var per Maresca. Il direttore di casa, dopo aver rivisto le immagini, indica il dischetto. Immobile è implacabile e spiazza carino sbloccando il match. Capitolini che vanno vicini al raddoppio con Milinkovic che anticipa Cragno di testa, ma spedisce alto. Biancocelesti in controllo del match e che raddoppiano con un’azione straordinaria in contropiede al 42’. Luis Alberto con uno stop al volo fa un tunnel a Deiola e serve Immobile che trova Felipe Anderson, il brasiliano disegna un assist per il Mago che chiude il cerchio e trova la sua prima rete del 2022. Un 2-0 con cui si chiude la prima frazione.

SECONDO TEMPO - Esce meglio dai box il Cagliari con Marin che calcia dalla distanza, Strakosha blocca sicuro. I sardi si riversano In attacco, ma al 51’ un contropiede rapido regala il match point a Immobile che calcia a colpo sicuro trovando un miracolo di Cragno che tiene in corsa i padroni di casa. Mazzarri corre ai ripari e opera un triplo cambio inserendo Pavoletti e Carboni. I rossoblù scaldano le mani di Strakosha con una rasoiata di Marin che blocca in due tempi. Al 61’ la Lazio cala il tris: Milinkovic verticalizza per Felipe Anderson che dribbla e mette a sedere quattro avversari e batte Cragno. Il brasiliano, poi, al 73’ respinge con il corpo la conclusione di Marin salvando la propria porta. I sardi provano a tornare in partita, ma è la Lazio in contropiede a sfiorare a più riprese il poker. Entrano Pedro, Basic e Luka Romero, ma sporcare la serata l’espulsione per doppia ammonizione di Marusic e un problemino fisico accusato da Radu nel finale.