Calciomercato Lazio | Il d.s. del Plymouth su Whittaker: "È arrivata un'offerta e..."

Sono le ultime ore di mercato, quelle più calde, in cui tutto può succedere e nel corso delle quali la Lazio proverà a regalare a Maurizio Sarri un giocatore che possa allungare il proprio reparto offensivo. Nelle ultime ore, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, a Formello aveva preso quota il profilo di Morgan Whittaker, esterno del Plymouth, per il quale è stata rifiutata dal club inglese un'offerta da 10 milioni di euro. A confermare la volontà del club di trattenerlo, come specificato in mattinata, è stato il direttore sportivo Neil David Dewsnip:

"Ieri abbiamo ricevuto un'offerta ufficiale per Whittaker dalla Lazio. Dopo averne discusso internamente e con i rappresentanti del giocatore, l'offerta è stata respinta. Morgan è molto contento e non è in vendita".

Pubblicato il 30/01