Calciomercato, "Lazio in Turchia per Dorukhan". Ma arrivano solo smentite

L'ultima voce di mercato arriva dalla Turchia. La testata Spor Arena lancia la bomba: Igli Tare a Istanbul per trattare Dorukhan Tokoz con Umut Guner (responsabile del mercato per il Besiktas). Secondo la ricostruzione della stampa turca, da questo colloquio avrebbe avuto origine un'offerta ufficiale del club biancoceleste. Di fronte all'irremovibilità della dirigenza bianconera, il ds laziale avrebbe alzato la posta in palio: "Il direttore sportivo della Lazio, Tare, ha offerto in primo luogo 5 milioni di euro. Tuttavia, Güner ha dichiarato che Dorukhan è un giocatore molto prezioso per il Besiktas e ha risposto: "Non possiamo venderlo per quella cifra, vogliamo 12 milioni di euro". Poi, Tare ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a cui ha spiegato la situazione. Tare ha aumentato l'offerta a 8 milioni di euro dopo aver ricevuto nuove istruzioni da Lotito. Ricevendo ancora una volta una risposta negativa". Tuttavia, questa ricostruzione, al momento, non trova conferme, anzi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la Lazio non ha avanzato alcuna offerta formale per il Besiktas. Il centrocampista sembra essere l'indiziato numero uno per rilevare il posto di Badelj, in uscita da Formello. Ma le notizie a riguardo, che in queste ore stanno piovendo dalla Turchia, vanno prese con la dovuta cautela: almeno per il momento, sulla scrivania della dirigenza turca non è arrivata alcuna proposta da parte della Lazio.

