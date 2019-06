Calciomercato Lazio, in Turchia insistono: biancocelesti su Dorukhan

In Turchia sono sicuri: il vero obiettivo della Lazio si chiama Dorukhan Tokoz, centrocampista difensivo del Besiktas. Come riportato da aksam.com.tr, Tare si sta muovendo per sostituire il partente Badelj. E avrebbe messo gli occhi proprio sul giocatore classe 1996, che in questa stagione si è consacrato in Super Lig, mettendo a segno tre gol e fornendo tre assist vincenti ai compagni. Giorni fa si parlava addirittura di una offerta da 7 milioni di euro, pochi per il club turco. Ma spingono ancora: i biancocelesti sono in pole per lui.

