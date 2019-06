Calciomercato Lazio, Jony e la visita a Formello: da definire solo il prezzo per chiudere

Jony e Wesley, due piste calde tutte offensive per Inzaghi e la Lazio, entrambe vicininissime ad andare in porto. Per l'ala sinistra di proprietà del Malaga c'è da definire solo il prezzo, bisognerà attendere la fine dei playoff promozione della Segunda Division in cui il club andaluso è impegnato. Dovesse tornare in Liga, la Lazio è pronta a riconoscere 4-5 milioni, più basso il prezzo qualora il futuro del Malaga fosse ancora la B spagnola. Comunque Jony ha già sposato la causa laziale, è mentalmente pronto all'avventura romana, per questo ha già voluto visitare in gran segreto il Centro Sportivo di Formello. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ci sarebbero state anche delle visite mediche svolte in forma privata, un altro tassello di avvicinamento dell'ala asturiana. Che aiuterebbe Inzaghi a variare il modulo in caso di necessità (4-4-2 o 4-3-3) o a dar respiro a Lulic come carta offensiva.