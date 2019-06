Calciomercato Lazio, l'eccezione Jony e la clausola con il Malaga

Jony è veramente a un passo dalla Lazio. Vi abbiamo anticipato in esclusiva l'affare tra Lazio e Malaga che dovrebbe regalare a Inzaghi l'esterno sinistro, permettendogli di avere tra le mani la possibilità del cambio di modulo in caso di necessità. Lo spagnolo compirà 28 anni il prossimo 9 luglio e il suo acquisto rappresenta un'eccezione per il mercato biancoceleste. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Tare vuole ringiovanire la rosa e il resto degli acquisti avrà un'età inferiore a quella di Jony.

JONY E IL MALAGA - Jony ha giocato l'ultima stagione in prestito all'Alaves, ma il cartellino è di proprietà del Malaga. Il club spagnolo si giocherà l'accesso dalla Segunda División alla Liga nel playoff e in base a questo risultato potrebbe cambiare la posizione del suo giocatore. La rassegna stampa di Radiosei infatti riporta di una clausola che libererebbe Jony in caso di mancata promozione. La Lazio per accelerare i tempi ha offerto tra i 5 e i 6 milioni, senza il rischio di una trattativa a oltranza.

