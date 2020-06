Calciomercato Lazio, la Juve piomba su Kumbulla. Ma l'Inter rimane avanti

AGGIORNAMENTO ORE 12.25 - La Juve ha tentato il blitz per arrivare a Kumbulla. Ma l'offerta dei bianconeri non è ancora stata accettata e, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, l'Inter resterebbe avanti. La Lazio al momento non ha ancora allacciato i contatti con il Verona, si è limitata a parlare con gli agenti del calciatore classe 2000.

Importanti novità di mercato arrivano da Torino sul fronte legato a Marash Kumbulla. Secondo quanto riporta "La Stampa", infatti, la Juventus ha messo la freccia rispetto alle concorrenti ed è a un passo dal difensore albanese. L'accordo con il Verona è stato trovato sulla base di 32 milioni di euro, mentre per il giocatore sono pronti cinque anni di contratto. Questo il quadro per il quotidiano torinese da sempre vicino alle questioni di casa Agnelli. La Juve avrebbe quindi deciso di accelerare una volta capito che la concorrenza di Inter e Lazio si stava facendo sempre più forte. I contatti tra Paratici e Setti si sono intensificati nelle scorse ore e si sarebbe arrivati all'accordo sulla valutazione economica del calciatore, anche se non è escluso che possano essere inserite contropartite per cercare di abbassare la parte cash. Al Verona piacciono diversi giovani bianconeri che potrebbero dunque entrare nell'affare. Il futuro di Kumbulla si tinge di bianconero, la Juve è pronta a piazzare il colpo e a bruciare la concorrenza.

Pubblicato il 6/06