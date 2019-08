Calciomercato Lazio, Milinkovic e la conferma: il piano del club

CALCIOMERCATO LAZIO - Il telefono da Manchester non squilla. Il tempo passa e Sergej Milinkovic Savic si allontana sempre più dalla Premier. L'accordo tra i club non c'è e la chiusura del mercato il prossimo 8 agosto potrebbe essere una variante da tenere in considerazione. Tra tempi tecnici e garanzie bancarie bisognerebbe chiudere l'operazione qualche giorno prima, cosa che al momento appare improbabile. Qualora sfumasse la pista che porta all'Inghilterra, rimarrebbero Psg o Real Madrid che al momento non si sono mosse per accaparrarsi il serbo. Aumentano così le possibilità che il calciatore possa rimanere a Roma e indossare ancora la maglia con l'aquila sul petto.

IL PIANO - La Lazio non vuole rischiare di ripetere l'errore dello scorso anno, quando il calciatore sembrava svuotato di energie e motivazioni ad inizio stagione. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, la volontà è quella di farlo sentire importante. Nel caso rimanesse, infatti, la Lazio prenderebbe in considerazione la possibilità di aumentargli l’ingaggio (attualmente percepisce 3 milioni di euro a stagione, ndr). Sarebbe lui il top player assoluto, anche dal punto di vista economico. Non arriverebbe a guadagnare i 5 o i 6 milioni promessi dagli inglesi, ma sarebbe una giusta ricompensa per quanto dimostrato finora (vedi il gol in finale di Coppa Italia). L’inserimento di bonus nel contratto potrebbe essere la soluzione più semplice per alzare lo stipendio base. Un incentivo per piazzamento della squadra, reti segnate, assist per i compagni e numero di presenze che sarebbe un modo per dare stimoli al ragazzo e fare un regalo enorme a Inzaghi. Il mister piacentino spera nella permanenza del suo pallino per provare a inseguire un posto in Champions. Possibilità che aumenterebbero sensibilmente potendo contare anche sul gigante serbo. Il tempo scorre e le possibilità che Milinkovic resti aumentano.

