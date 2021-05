Calciomercato Lazio, mistero Villas-Boas: cancellato il volo per Roma

Il nome di André Villas-Boas avvolto nel mistero. Il volo prenotato per oggi è stato cancellato, non arriverà nella Capitale, almeno per il momento. I rumors e le voci rimbalzate nella serata di ieri potrebbero aver influito. L'atterraggio con volo privato a Ciampino era previsto per le 12.45, sarebbe rimasto a Roma solo mezza giornata, per poi ripartire già in serata. Tutto rimandato. L'obiettivo numero uno per la panchina della Lazio rimane Maurizio Sarri, in giornata potrebbero arrivare importanti aggiornamenti.