Caos calendario: salta Assemblea di Lega, ma si va verso lo slittamento

Per mercoledì 4 marzo era prevista un'Assemblea di Lega con i 20 presidenti di Serie A per decidere su recuperi e modifiche al calendario. Come riportato da Sky Sport, la riunione è saltata, ma la strada è quella emersa dal Consiglio di Lega di lunedì sera: "Era prevista un'Assemblea di Lega domani a Roma, ma non si terrà. Nel frattempo i lavori che sono stati fatti in questi giorni, anche con il Consiglio federale che si è svolto, si era indicata una strada: la possibilità di recuperare le 6 partite che non sono state giocate nel 26esimo turno il prossimo fine settimana, per poi andare a far slittare il campionato. A questa proposta hanno aderito 18 società su 20, Inter e Napoli no, inviando una mail scritta al presidente della Lega Dal Pino. Questo fa in modo che non si renda necessario un confronto domani in Assemblea, quindi non si raggiungerà il numero legale che permetterà lo svolgimento, però il presidente Dal Pino può comunque decidere di portare avanti questa istanza perché è stata accettata dalla stragrande maggioranza dei presidenti di Serie A. Salvo ribaltoni o decisioni diverse del governo nelle prossime ore, si va verso il recupero delle partite non giocate con lo slittamento del calendario e un turno infrasettimanale il 13 maggio. Non è escluso che il Napoli abbia dato un ok di massima, ma non abbia ancora spedito la mail di conferma ufficiale".

Pubblicato il 3/03 alle 23:20