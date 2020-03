Coronavirus, Conte: "La Serie A deciderà se giocare a porte chiuse o rinviare"

È un momento critico per l'Italia. L'emergenza coronavirus va affrontata prendendo decisioni drastiche che, di conseguenza, si rifletteranno anche sul mondo del calcio. Come noto da ieri sera, il comitato scientifico e tecnico che assiste il governo "ha proposto la sospensione di 30 giorni di ogni manifestazione, comprese quelle sportive, che portino con sé l'assembramento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro". Quindi, in parole povere, o si gioca a porte chiuse o (almeno) per un mese la Serie A chiuderà i battenti. Come spiegato dal Premier Conte alle riunioni con i capi delegazione della maggioranza e i capigruppo di tutti i partiti, l'ultima decisione in merito spetta alla Lega: "La nostra linea è improntata alla massima trasparenza" - ha detto il Premier - "Vogliamo coinvolgere le Regioni, ma dobbiamo stare attenti a non discostarci dalle linee guida degli scienziati. L’attenzione è massima, stiamo prendendo delle decisioni che incidono sullo stile di vita degli italiani e siamo ancora in una situazione di allarme, secondo i dati scientifici. Il contagio potrebbe anche estendersi, non sappiamo quando raggiungeremo il picco. Non possiamo escludere in assoluto la chiusura totale delle scuole, anche se non è stata ancora chiesta dagli scienziati. Calcio? Sarà la Lega Serie A a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite".

CALCIOMERCATO LAZIO, SOGNO PROIBITO DEPAY

CALCIOMERCATO LAZIO, GIROUD RESTA POSSIBILE

TORNA ALLA HOMEPAGE