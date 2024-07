Lazio, 23 gol nel primo test con l'Auronzo: triplette per Noslin e Tchaouna

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - C'è spazio per tutti nella festa del gol della Lazio. Il primo test contro i dilettanti dell'Auronzo - finito 23-0 - ha dato modo ai nuovi acquisti di mettersi in mostra. Noslin il più concreto, Tchaouna il più ispirato. Tre gol a testa. Buon impatto anche per Dele-Bashiru, autore di una doppietta. Baroni ha assistito alla partita in silenzio, poche indicazioni. Ha apprezzato il lavoro della squadra, ancora imballata visto le sedute molto intense di questo avvio di ritiro. Può dirsi soddisfatto, almeno fino alla prossima partita, sicuramente più impegnativa.

Vecchia guardia in campo nel primo tempo. Baroni non schiera nessun innesto dall'inizio: Marusic capitano dal 1', poi la fascia passa a Cataldi dopo l'uscita dal campo di Rovella per infortunio. Si parte con Pedro alle spalle di Castellanos sulla trequarti, completata da Isaksen e Cancellieri. Bene il Taty, che apre le marcature sfruttando un errore in costruzione degli avversari. Da sottolineare anche la tripletta dell'ex Barcellona, che in quel ruolo è da considerarsi un potenziale titolare. Casale, Guendouzi e Isaksen completano il tabellino della prima frazione.

Nella ripresa formazione completamente nuova. Tutti in campo i nuovi. Buona condizione per Noslin e Tchaouna, autori di una buona prestazione condita da tre gol a testa. Da segnalare il colpo di testa dell'ex Verona e la fucilata all'incrocio del francese classe 2003. Tripletta anche per Saná Fernandes, tra i più brillanti dal punto di vista atletico. Doppietta per Vecino, in gol anche Basic e Akpa-Akpro. Migliorato il record di gol segnati nell'amichevole contro la rappresentativa locale. Due anni fa era finita 21-0, era l'inizio della stagione 2022-2023.

Pubblicato il 14-07 alle 20:06