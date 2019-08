Lazio, ansia Milinkovic. Sky rilancia: "Problema al tendine"

Ansia Milinkovic. Il serbo si è fermato durante l'amichevole andata in scena a Marienfeld contro l'Al-Shabaab, è uscito dal campo toccandosi la zona inguinale. Non ci sono ancora certezze riguardo all'entità dell'infortunio, ma secondo quanto riferito dal giornalista di SkySport Manuele Baiocchini, si tratta di un fastidio al tendine e che Sergej potrebbe rimanere ai box per qualche settimana, mettendo quindi a rischio la sua presenza per il debutto in campionato fissato tra 19 giorni, ma soprattutto per il derby in programma sette giorni più tardi. Le valutazioni del caso comunque saranno fatte nelle prossime ore e solo allora si capirà la portata del problema e i tempi di recupero. Inzaghi incrocia le dita.

Pubblicato il 7 agosto ore 16.45

