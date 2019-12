Lazio, Bianchessi: "Tutte le Under in lotta per i playoff. Su Lotito..."

Mauro Bianchessi è il fulcro del settore giovanile della Lazio e con lui Lotito ha firmato un contratto lunghissimo, con scadenza 2027. Il progetto che ha in mente la società biancoceleste è a lungo termine e per questo sono necessarie radici solide. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Lotito ha voluto fortemente Bianchessi a cui ha chiesto di costruire un settore funzionale e funzionante. Pieni poteri all'ex Milan, che ha un metodo di lavoro particolare: "Ho 230 mila euro all'anno a disposizione, spendo meno di tutti ma il presidente non mi ha posto limiti. Potrei aumentare il budget, ma non serve. Necessari sono un progetto di crescita e un metodo di lavoro preciso". Poi spiega che la Lazio ha dodici osservatori nella regione Lazio, mentre nel resto d'Italia ci si avvale di alcune conoscenze. Dopo tre segnalazioni su un giovane è lo stesso Bianchessi ad andare a visionarlo di persona, senza organizzare però dei provini. Tra gli innesti solo italiani, gli stranieri secondo lui vanno presi solo in ottica prima squadra. La ricerca riguarda i 13 enni e i 14 enni migliori a livello regionale, poi altri due o tre dal resto d'Italia per rafforzare la rosa. Ogni ragazzo poi ha un processo di crescita in cui è fondamentale la famiglia.

BIANCHESSI E LOTITO - Bianchessi è responsabile anche della Lazio Women che sta a due punti dalla zona promozione. Frutto di un lavoro di squadra, che conta di circa 120 ore annue di riunioni tecniche. Il responsabile del settore giovanile spiega poi che tutte le squadre si allenano a Formello per volontà del presidente Lotito, perché guardando i campioni della Lazio può stimolare i ragazzi a fare meglio. Tutte le Under infatti sono in lotta per i playoff: del resto in carriera Bianchessi ha vinto 15 scudetti, 4 coppe italia, 12 tornei internazionali e 8 regionali (l'ultimo l'U 14 di Rocchi lo scorso anno). Il rapporto con Lotito è ottimo, come conferma Bianchessi: "Lo sento due o tre volte al giorno per qualsiasi cosa. È una persona geniale, anche se un po' casinista. Quando sono arrivato mi ha chiesto di creare una struttura operativa con un bilancio controllato. L'ho fatto". Infatti l'iniziale scadenza del 2022 è stata prolungata al 2027. Un progetto a lunga gittata.

