Lazio - Bologna in ricordo di Mihajlovic: il messaggio della Maestrelli - FOTO

Lazio - Bologna non è un match qualunque. Oltre che per il valore in termini di scontro diretto per la Champions League, l'importanza della partita si sposta sulle emozioni e sulla commozione che queste due squadre rappresentano. Due club che per Sinisa Mihajlovic hanno segnato la sua vita. Da una parte l'amore per il club biancoceleste e la sua avventura da giocatore con la maglia della Lazio, dall'altra una compagine allenata fino a quando non è riuscito più a stringere i denti.

Per questo l'Olimpico ha deciso di onorare il ricordo dello storico guerriero insieme alla sua famiglia, presente per assistere a Lazio - Bologna. Per l'occasione la società ha esposto a bordo campo le maglie numero 11 indossate in biancoceleste da Sinisa, che martedì avrebbe compiuto 55 anni. Non solo, la Curva Maestrelli ha esposto uno striscione che recita: "Sinisa nel cuore" accompagnato da un'immagine celebrativa di Mihajlovic. Il momento commovente è stato colorato dai filmati delle imprese in biancoceleste, proiettate sul maxi-schermo dell'Olimpico.

Pubblicato il 18-02 alle 12:32