Lazio, ecco il rinnovo di Luis Alberto: arrivata la firma fino al 2025

AGGIORNAMENTO 31/07 - È arrivata la firma. Nell'incontro avvenuto ieri nel tardo pomeriggio presso il Training Center di Formello, l'entourage di Luis Alberto e la dirigenza della Lazio hanno limato gli ultimi dettagli del rinnovo, raggiungendo la definitiva intesa. Prolungato per altri cinque anni il matrimonio del 'Mago' con la società biancoceleste. Manca solamente l'ufficialità che, con tutta probabilità, arriverà dopo la gara contro il Napoli.

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 - Ci siamo, Luis Alberto sta per rinnovare con la Lazio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, oggi lo spagnolo firmerà il nuovo contratto che lo legherà al club biancoceleste fino al 2025. I suoi agenti sono arrivati in Italia, già fissato da tempo l'incontro per mettere tutto nero su bianco. Anche le cifre sono state concordate: si parte da una base fissa di 2,9 milioni più bonus relativi agli obiettivi personali e di squadra (assist e piazzamento europeo). Il rapporto tra la Lazio e Luis Alberto è destinato a durare ancora a lungo: Inzaghi avrà il suo Mago anche per la Champions League.

Un viaggio per definire il futuro e apporre le firme sul nuovo contratto. Miguel Alfaro Garcia, uno degli agenti di Luis Alberto, sta arrivando in Italia, ha preso un volo in mattinata, farà tappa a Roma, è previsto l’incontro finale con la Lazio per sancire il rinnovo del Mago. L'agente assisterà alla sfida col Brescia, poi parlerà con la Lazio per definire il tutto. Le cose sono pressoché fatte, mancano solo le firme, la Lazio non ha mai avuto dubbi, s’è sempre sentita al sicuro. Luis ha l’attuale contratto in scadenza nel 2022, aveva assicurato - durante il lockdown - che sarebbe rimasto a Roma fino al 2025, che sulla strada verso prolungamento e adeguamento del contratto non ci sarebbero stati intoppi. Il viaggio in Italia della YouFirstSports servirà per mettere tutto nero su bianco, Luis Alberto firmerà il rinnovo fino al 2025, arriverà a guadagnare oltre tre milioni a stagione. Compresi i bonus. Si va verso la fumata bianca, le firme arriveranno a breve, poi l’ufficialità sarà a discrezione della società che ultimamente ha deciso di rimandare spesso gli annunci (vedi Cataldi), seminando anche un po’ di panico tra i tifosi. Dubbi, però, non ce ne sono. La Lazio e il suo Mago andranno avanti insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Aggiornato il 31/07 alle 08.20