Lazio, Gaia Inzaghi racconta: "Io e Simone positivi, ecco come stiamo"

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi è risultato nella giornata di ieri positivo al Covid, con lui è stata contagiata anche tutta la sua famiglia. A raccontare quanto accaduto è stata proprio la moglie Gaia in un'intervista rilasciata sulle colonne de Il Messaggero. Come racconta lady Inzaghi tutto ha avuto inizio con il piccolo Andrea che ha iniziato ad avere febbre alta da venerdì scorso, poi è toccato a lei ma tutti i tamponi rapidi a cui si sono sottoposti sono sempre risultati negativi: "Mi hanno detto che capita spesso che ci siano persone che hanno tutti i sintomi del Covid ma risultano negative al tampone. E che non sempre il test, specie il rapido, individua la positività". Spiegato quindi l'arcano, solo dopo il molecolare hanno scoperto di essere positivi: non solo lei e il piccolo Andrea ma anche l'altro figlio Lorenzo e il mister della Lazio Inzaghi, questi ultimi asintomatici.

Infine una chiosa sulle condizioni attuali: "Sto male. Mi sto curando come se stessi in ospedale. Cortisone, eparina. E' molto peggio di quello che si pensa. Guai a chi dice che è una semplice influenza. Come lo abbiamo preso? Non ne ho assolutamente idea, siamo sempre stati attentissimi".

Pubblicato 08/04/21

