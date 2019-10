Lazio, imminente il rinnovo di Luiz Felipe: i dettagli dell'accordo

L'immediato presente è il Brasile Under 23, ma dalla prossima settimana Luiz Felipe sarà di nuovo a disposizione di Inzaghi. Nel futuro del giovane difensore poi c'è sempre più la parola Lazio a caratteri cubitali. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei è ormai a un passo il rinnovo del classe '97 con il club biancoceleste. L'attuale accordo con scadenza 2022 verrà allungato di due anni con un aumento economico sostanziale, mettendo nero su bianco quanto concordato in estate. Nell'ultimo rinnovo del marzo 2018 Ramos (come ama chiamarlo Inzaghi, ndr) era passato dai 200 mila euro di stipendio ai 500 mila, stavolta la soglia verrà alzata.

RICONOSCIMENTO - L'ingaggio salirà infatti al milione di euro, più eventuali bonus legati a prestazioni e raggiungimento di traguardi di squadra. A Luiz Felipe la società vuole riconoscere una crescita importante, soprattutto in questo inizio di stagione. Il suo inserimento nel blocco dei titolari ha tolto spazio a Vavro, a suon di prestazioni. Il rinnovo è il passaggio che la Lazio reputa naturale per blindare i suoi giocatori migliori e creare una base sempre più solida. Dopo Milinkovic, Correa e Caicedo sarà quindi il turno di Luiz Felipe.

