Lazio, Immobile: “Orgoglioso di questo premio. Ecco la mia promessa”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri il Salone d’Onore del Coni ha ospitato la trentaduesima edizione de il Premio Aics di Cultura Sportiva Beppe Viola. Tra i protagonisti candidati a ricevere il riconoscimento, c’era anche Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio non ha potuto ritirare personalmente il premio che gli è stato consegnato oggi a Formello prima della seduta d'allenamento. Questi i ringraziamenti del capitano riportati dai canali ufficiali: “Sono orgoglioso ed onorato di ricevere il premio AICS di Cultura Sportiva Beppe Viola. Ieri ho dovuto saltare la cerimonia per motivi familiari, altrimenti non sarei mancato per nessun motivo al mondo.Beppe Viola è stato una leggenda del giornalismo. Giornalisti come lui sono fondamentali anche per noi calciatori perché aiutano a raccontare meglio le favole che solo il calcio sa regalare. Ringrazio la giuria per avermi scelto e vi prometto che farò di tutto per onorare al meglio questo premio ogni giorno, sia in campo che fuori"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pubblicato il 4/10 alle 16.50