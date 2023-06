Lazio, la società ha svelato le date della campagna abbonamenti: il comunicato

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, per mezzo di un comunicato ufficiale, ha annunciato la data d'inizio della campagna abbonamenti 2023/2024, che avrà il via con la consueta prelazione per i vecchi abbonati, e le successive fasi di vendita libera. Di seguito i dettagli rivelati sul proprio sito dalla società:

"FASI DI VENDITA

La Campagna Abbonamenti 2023/24 inizierà martedì 20 giugno alle ore 10:00 e terminerà domenica 13 agosto alle 19:00.

In una prima fase, dal 20 giugno al 15 luglio, potranno essere effettuati i rinnovi con prelazione sul proprio posto e i nuovi abbonamenti sui posti liberi dello stadio. Nei giorni 17 e 18 luglio i vecchi abbonati, che ancora non hanno rinnovato, potranno sottoscrivere l’abbonamento sui posti rimasti liberi dalla prelazione.

La seconda fase, dal 21 luglio al 13 agosto, potranno essere sottoscritti gli abbonamenti in totale vendita libera.

Tutte le tipologie di abbonamento potranno essere sottoscritte solamente in modalità online o presso i punti vendita Vivaticket fatta eccezione per gli abbonamenti invalidi 100% e disabili con accompagnatore che potranno essere acquistati esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.

MODALITA’ DI ABBONAMENTO

RINNOVO ABBONAMENTO CON PRELAZIONE SUL POSTO

Dal 20 giugno al 15 luglio sarà possibile, per i vecchi abbonati con il titolo caricato sulla MILLENOVECENTO o sulla EAGLE CARD, rinnovare il proprio abbonamento esercitando il diritto di prelazione sul proprio posto. Nei giorni 17 e 18 luglio, solo ed esclusivamente per i vecchi abbonati, sarà possibile sottoscrivere il rinnovo su uno dei posti rimasti liberi dalla prelazione. Come fare:

• Inserire nell’apposita sezione del portale sslazio.vivaticket.it il codice della tessera (fidelity card) e stampare il segnaposto, contenente le informazioni sul posto acquistato, su un foglio A4.

• Consegnare il codice all’operatore di uno dei punti vendita Vivaticket che caricherà l’abbonamento sulla tessera e stamperà il segnaposto su un supporto cartaceo.

Sempre dal 20 giugno al 15 luglio anche i vecchi abbonati con il titolo tradizionale (ovvero cartaceo), potranno rinnovare il proprio abbonamento esercitando il diritto di prelazione sul proprio posto. Nei giorni 17 e 18 luglio, solo ed esclusivamente per i vecchi abbonati anche con il titolo tradizionale, sarà possibile sottoscrivere il rinnovo su uno dei posti rimasti liberi dalla prelazione. Come fare:

• Presso i punti vendita Vivaticket si dovrà procedere al rinnovo in modalità tradizionale e il titolo verrà stampato su un supporto cartaceo.

• In modalità online per procedere all'acquisto occorre inserire, per ogni titolo, il codice prelazione dell'abbonamento dello scorso anno indicato alla riga ''CODICE PRELAZIONE'': Al codice vanno cancellati i primi tre zeri per comporre un codice complessivo di 12 cifre.

• Successivamente (ma inderogabilmente entro il 30 dicembre 2023) gli abbonati potranno recarsi presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda per convertire l’abbonamento tradizionale in digitale, caricandolo sulla tessera acquistata precedentemente o contestualmente.

NUOVO ABBONAMENTO SUI POSTI NON SOGGETTI A PRELAZIONE

Sempre in questa prima fase sarà possibile acquistare un nuovo abbonamento sui posti non soggetti a prelazione. Come fare:

• In modalità Online: acquistare una tessera MILLENOVECENTO e/o EAGLE CARD sul portale sslazio.vivaticket.it e sottoscrivere l’abbonamento caricandolo direttamente sulla tessera. Il segnaposto, contenente le informazioni sul posto acquistato, sarà stampato su un foglio A4.

• Per acquistare il nuovo abbonamento presso i punti vendita Vivaticket si dovrà acquistare precedentemente la tessera MILLENOVECENTO o EAGLE CARD (presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda o sul portale sslazio.vivaticket.it) e solo successivamente sarà possibile acquistare l’abbonamento e caricarlo sulla tessera. Il segnaposto, contenenti le informazioni sul posto acquistato, sarà stampato su un supporto cartaceo.

VENDITA LIBERA

Dal 21 luglio al 13 agosto sarà possibile acquistare l’abbonamento sui posti dello stadio rimasti liberi. Come fare:

• In modalità Online: acquistare una tessera MILLENOVECENTO e/o EAGLE CARD sul portale sslazio.vivaticket.it e sottoscrivere l’abbonamento caricandolo direttamente sulla tessera. Il segnaposto, contenente le informazioni sul posto acquistato, sarà stampato su un foglio A4.

• Per acquistare il nuovo abbonamento presso i punti vendita Vivaticket si dovrà acquistare precedentemente la tessera MILLENOVECENTO o EAGLE CARD (presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda o sul portale sslazio.vivaticket.it) e solo successivamente sarà possibile acquistare l’abbonamento e caricarlo sulla tessera. Il segnaposto, contenente le informazioni sul posto acquistato, sarà stampato su un supporto cartaceo.

ABBONAMENTO DIGITALE CON MILLENOVECENTO O EAGLE CARD

Sul portale sslazio.vivaticket.it (inserendo il proprio codice della tessera sulla pagina dedicata e stampando il segnaposto su un foglio A4).

Presso i punti vendita Lazio Style di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda (ricevendo il segnaposto su biglietto termico).

Presso i punti vendita Vivaticket(ricevendo il segnaposto su biglietto termico).

Ricordiamo ai tifosi non in possesso della MILLENOVECENTO o della EAGLE CARD che hanno a possibilità di acquistarle entrambe presso i LAZIO STYLE 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda o, solo la MILLENOVECENTO, sul portale sslazio.vivaticket.it.

Invitiamo infine i tifosi in possesso di ABBONAMENTI TRADIZIONALI (cartacei) oppure di MILLENOVECENTO deteriorate o che hanno dato problemi ai tornelli di ingresso allo stadio, di recarsi presso i LAZIO STYLE 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda ed acquistare una nuova MILLENOVECENTO o in alternativa la EAGLE CARD: il personale addetto provvederà a trasferire l’abbonamento sulla tessera.

AGEVOLAZIONI: LE TARIFFE RIDOTTE E PAGA IN TRE RATE

In occasione della Campagna Abbonamenti 2023/24, la S.S. Lazio ha ideato le seguenti tariffe ridotte.

UNDER 16

La tariffa U.16 è riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 2007 ed è disponibile per tutti settori.

DONNA

La tariffa Donna è riservata alle persone di sesso femminile ed è disponibile per tutti i settori fatta eccezione per la tribuna d’Onore.

OVER 65

La tariffa Over 65 è riservata ai nati prima del 1 gennaio 1958 ed è disponibile solo per i settori Tribuna Tevere, Tribuna Tevere Top e Tribuna Monte Mario laterale e Tribuna Monte Mario Centrale.

AQUILOTTO

La tariffa Aquilotto è riservata ai nati a partire dal 1 gennaio 2009. Questa tipologia di abbonamento è valida per 16 partite (compresa la gara degli ottavi di Coppa Italia) con possibilità di prelazione in occasione delle partite contro Inter, Juventus, Milan e Roma a prezzo agevolato. L’abbonamento Aquilotto per la tribuna Tevere Top e la tribuna Monte Mario Top deve essere acquistato necessariamente abbinato ad un abbonamento adulto (intero, donna e over 65).

INVALIDI 100%

La tariffa Invalidi 100% è riservata a tutti coloro che sono in possesso di una documentazione che attesti un’invalidità al 100%. La stessa tariffa è valida anche per l’accompagnatore. La tariffa è disponibile per tutti i settori fatta eccezione per la tribuna d’Onore.

DISABILI CON ACCOMPAGNATORE

La tariffa disabili su sedia a rotelle avrà l’accesso gratuito in tribuna Tevere Disabili. Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due abbonamenti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.

Le tariffe ridotte invalido 100% e disabile, insieme all’accompagnatore, potranno rinnovare l’abbonamento o acquistarne uno nuovo solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda e dopo aver sottoscritto la MILLENOVECENTO o la EAGLE CARD.

ACQUISTA IL TUO ABBONAMENTO CON PAYPAL E SUDDIVIDI IL COSTO IN 3 RATE.

Registrati su PayPal

Crea in anticipo il tuo account su PayPal e in seguito acquista più velocemente l’abbonamento online sul portale sslazio.vivaticket.it

Registrati

Al momento del pagamento

Seleziona l’opzione per pagare in 3 rate. Segui Il procedimento e le condizioni di acquisto di PayPal.

Alla conferma del pagamento

Una volta elaborato il pagamento, sarà emesso l’abbonamento.

LE TESSERE

S.S. LAZIO MILLENOVECENTO

La MILLENOVECENTO, che ha validità di 5 anni, è acquistabile presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda ed in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, ha la foto tessera ed è necessaria, salvo comunicazioni diverse da parte dell’Osservatorio, per le trasferte.

Con la MILLENOVECENTO si potranno sottoscrivere tutti gli abbonamenti sia online che presso le ricevitorie Vivaticket mentre gli abbonamenti a tariffa ridotta Invalidi 100% e a tariffa disabili, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900.

S.S. LAZIO EAGLE CARD

La EAGLE CARD, che ha validità di 10 anni, è acquistabile presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda ed in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, ma non ha la foto tessera e non è utilizzabile per le trasferte.

Con la Tessera Eagle si potranno sottoscrivere tutti gli abbonamenti sia online che presso le ricevitorie Vivaticket mentre gli abbonamenti a tariffa ridotta Invalidi 100% e a tariffa disabili, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.

*Tutti i documenti suindicati devono essere inglobati prima di ogni singolo flag di consenso.

SETTORI

La Tribuna Monte Mario, a partire da questa stagione, sarà divisa nei due settori: Monte Mario Laterale (settori 2BC, 2BD, 2BS, 4AD, 4AS, 4BD, 4BS, 5AD, 10BS, 11BD, 11BS, 13BD, 13BS, 12AS); Monte Mario Top (3 BS, 3BD, 5BL, 5BS, 5BD, 10BD, 10BC, 12BL, 12BD, 12BS).

Si rende noto che la Tribuna Tevere Parterre, a causa di lavori di ristrutturazione, non sarà disponibile fino al prossimo mese di ottobre. La Società ha deciso comunque di far acquistare gli abbonamenti in questo settore spostando gli abbonati temporaneamente, tramite uno specifico segnaposto, in Tevere Laterale Sud. Nella prima fase (dal 20 giugno al 18 luglio) la vendita sarà riservata esclusivamente ai vecchi abbonati di Tevere Parterre. In fase di rinnovo abbonamento su Vivaticket, se inserendo il codice prelazione nel pulsante PRELAZIONE CON CONFERMA DEL POSTO si riceve l’errore “Codice prelazione non trovato” procedere con la modalità PRELAZIONE CON SCELTA LIBERA DEL POSTO.

Dal 21 luglio la vendita sarà aperta anche sugli eventuali posti liberi. Questa tipologia di abbonamento potrà essere sottoscritta solo ed esclusivamente in modalità online ed il segnaposto sarà inviato sulla mail con cui è stato perfezionato l’acquisto.

Il settore tribuna Tevere Gold non sarà acquistabile in abbonamento.

L’abbonamento in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est darà diritto di assistere a 19 partite e, precisamente, 18 partite casalinghe di Campionato di Serie A e la prima gara casalinga di Coppa Italia ma esclusa la partita di campionato, Lazio-Roma. Ai titolari di questa tipologia di abbonamento, in occasione della gara di campionato Lazio-Roma, sarà garantita una fase di prelazione per l’acquisto di un biglietto in altro settore disponibile al prezzo corrispondente al rateo dell’abbonamento dello specifico settore acquistato".

