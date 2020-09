Lazio, le Nazionali chiamano: tutti gli impegni dei biancocelesti

Le squadre di Serie A sono impegnate in queste settimane nella preparazione in vista della prossima stagione che prenderà il via nel weekend tra il 19 e il 20 settembre. Piccolo stop però per far spazio agli impegni dei Nazionali che sono volati nelle varie località per le gare di Nations League. Sono sette i calciatori della Lazio che hanno quindi lasciato il ritiro di Auronzo di Cadore: Immobile, Acerbi, Milinkovic, Marusic, Badelj Strakosha e Armini (impegnato nello stage dell'U20).

Di seguito tutti gli impegni ufficiali:

IMMOBILE - ACERBI: Italia-Bosnia (venerdì 4 settembre, ore 20.45, Nations League A); Olanda Italia (lunedì 7 settembre, ore 20.45, Nations League A)

MILINKOVIC: Russia-Serbia (giovedì 3 settembre, ore 20.45, Nations League B); Serbia-Turchia (domenica 6 settembre, ore 20.45, Nations League B)

MARUSIC: Cipro-Montenegro (sabato 5 settembre, ore 18, Nations League C); Lussemburgo-Montenegro (martedì 8 settembre, ore 20.45, Nations League C)

STRAKOSHA: Bielorussia-Albania (venerdì 4 settembre, ore 20.45, Nations League C); Albania-Lituania (lunedì 7 settembre, ore 20.45, Nations League C)

BADELJ: Portogallo-Croazia (sabato 5 settembre, ore 20.45, Nations League A).; Francia-Croazia (martedì 8 settembre, ore 20.45, Nations League A).

ARMINI: Stage Nazionale Under 20 (30 ottobre - 5 settembre).

Lazio, Diaconale sicuro: "Quest'anno si punta allo scudetto!"

Immobile: "Calciomercato? Tare e Lotito sanno cosa fare. Fares? Lo conosce Lazzari..."

TORNA ALLA HOME