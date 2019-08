Lazio, Milinkovic: "Felice di indossare questa maglia da quattro anni"

Le voci di mercato intorno a Milinkovic probabilmente smetteranno di circolare alla fine della sessione estiva. Ma che il serbo lasci la Lazio per andare a giocare altrove, non è affatto scontato. Sergej si sta allenando con entusiasmo in questi giorni, e una permanenza in biancoceleste non rappresenterebbe una frenata per la sua carriera. La Lazio è una piazza importante, lo sa bene Milinkovic che proprio oggi - il giorno del suo quarto anniversario a Roma - ci ha tenuto a sottolineare il suo stato d'animo che in molti si sono divertiti a ipotizzare: "Felice di indossare da quattro anni questa maglia con l’aquila sul petto!". Questo il post del centrocampista sul suo profilo Instagram. Un messaggio volto a ricordare la ricorrenza del suo arrivo alla Lazio, ma soprattutto a chiarire la sua posizione e, perché no, anche ad allontanare le ingombranti voci di mercato.

Pubblicato il 6/08 alle 12:30