PRIMAVERA - Bigotti regala una vittoria storica: finisce però il percorso europeo della Lazio

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La prima vittoria in Europa nella storia della Lazio Primavera porta la firma di Bigotti che al 17' sigla il gol del vantaggio contro l'Atletico Madrid. Nella capitale spagnola va in scena l'ultimo atto della fase a gironi della Youth League, con i biancocelesti già matematicamente fuori dalla competizione, cos' come il Celtic. Ora testa al campionato e alla Coppa Italia: appuntamento a domenica 17 dicembre alle ore 11.00 al centro sportivo di Formello.

UEFA Youth League 2023/2024

13 dicembre 2023

Atletico de Madrid Centro Deportivo Alcalà de Henares (Madrid)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Sergio Mestre; Rublico (67' Rosado), Spina, Boñar, Ju. Diaz; Castellanos (67' Alonso), Frey, Ja. Diaz (84' Gimenez), Belid; Paco Esteban (57' Luque), Niño. A disp: Rubio, Bensaad, Zanzi. All.: Fernando Torres.

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini, Zazza, Petta, Milani; Sardo, Nazzaro (85' Marini), Napolitano (62' Yordanov); Bigotti (62' D'Agostini), Sulejmani (85' Ferrari) Cuzzarella (90' Gelli). A disp.: Magro, Tredicine. All.: Stefano Sanderra.

Arbitro: Milos Milanovic (Serbia)

Assistenti: Rijavec - Jovanovic Dzajic (Serbia)

Ammoniti: Boñar, Spina (A); Napolitano, Nazzaro, Bedini, Renzetti (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+7' - La Lazio vince contro l'Atletico Madrid! termina qui il match.

90+4' - Occasionissima per l'Atletico annullata da un super Renzetti.

90' - Sette minuti di recupero concessi.

90' - Ultimo cambio per Sanderra che intanto è stato espulso: Cuzzarella lascia il posto a Gelli.

88' - Crampi per Petta e Cuzzarella. Il pubblico rumoreggia, l'arbitro fa segno che recupererà tutto.

85' - Per la Lazio invece dentro Ferrari e Marini, fuori Sulejmani e Nazzaro.

84' - Fuori Javer DIaz, dentro Gimenez.

79' - Lazio vicinissima al raddoppio con Yordanov che però la spara troppo alta.

78' - Ammoniti anche a Renzetti che attende un po' troppo per il rinvio.

74' - Calcio di punizione per la Lazio e giallo per Rosado che atterra Cuzzarella. La squadra chiede un provvedimento pià duro.

71' - Fioccano i cartellini gialli: anche Yordanov entra nella lista degli ammoniti.

69' - Giallo anche per Bedini.

67' - Doppio cambio anche per Torres: fuori Rublico e dentro Rosado. Fuori Castellanos e dentro Alonso.

62' - Doppio cambio per Sanderra: D'Agostini e Yordanov prendono il posto di Bigotti e Napolitano.

61' - Occasionissima per il raddoppio della Lazio: bravissimo Sergio Mestre ad annullare il tentativo biancoceleste.

60' - Punizone per l'Atletico: va Niño col tiro a giro di potenza. Pallone che sfiora il palo.

57' - Per l'Atletico Madrid è pronto ad entrare Luque al posto di Paco Esteban.

51' - Calcio di punizione per l'Atletico e cartellino giallo per Nazzaro.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRiMO TEMPO

45+2' - Duplice fischio. Termina sullo 0-1 il primo tempo.

45' - Due minuti di recupero.

45' - Punizione da posizione interessante per la Lazio: alla battuta c'è Milani. Sponda per Napolitano che trova poi Bigotti. Pallone che termina alto sopra la traversa.

41' - Contatto in area di rigore su Bigotti che si tiene la gamba destra. Per l'arbitro non c'è nulla.

40' - Grande parata di Renzetti col pallone che sbatte poco dopo anche sulla traversa. Doppia occasione importante per la squadra di Torres.

38' - Giallo in direzione di Napolitano per proteste dopo che era stato abbattuto due volte da un avversario.

34' - Punizione per l'Atletico Madrid: due in barriera per Renzetti. Va Belid sul secondo palo, Petta allontana, ma palla ancora in possesso dell'Atletico. Posizione di offside di Niño, gioco fermo.

28' - Serie di calci d'angolo per la squadra di casa: pallone allontanato da Bigotti, Milani conquista un calcio di punizione.

24' - Corner per l'Atletico, pallone sul primo palo, Renzetti smanaccia e allontana il pericolo.

21' - Tiro di Boñar dalla distanza. Destro potente ma che termina fuori dalla porta. Renzetti lascia scorrere il pallone.

17' - GOOOOOLLLL LAZIOOOOOOO! Bigotti sblocca il risultato: leggera deviazione da parte di un avversario sul tiro del numero 21 laziale dopo un'azione insistente della squadra di Sanderra.

11' - Calcio di punizione per la Lazio e primo giallo: l'arbitro ammonisce Boñar.

8' - Primo corner della partita: alla battuta va Belid, Nazzaro allontana, l'Atletico insiste ma l'arbitro fischia una posizione di fuorigioco.

4' - Risponde al colpo Diaz che prova il tiro forte ma centrale. Bravo Renzetti a farsi trovare pronto.

2' - Azione personale di Napolitano che tenta la conclusione, un po' imprecisa. Primo squillo biancoceleste.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Atletico Madrid-Lazio, gara valida per l'ultima giornata di Youth League. I biancocelesti, già matematicamente fuori dalla competizione europea, sono comunque determinati a fare bella figura e a chiudere questo percorso a testa alta. Con Dutu e Magro (quest'ultimo comunque in panchina) aggregati in prima squadra per la sfida di Champions, Sanderra confermerà tra i pali Renzetti. Spazio davanti all'attacco Bigotti-Sulejmani-Cuzzarella, per dare spazio anche a chi in campionato non ha avuto modo fin qui di accumulare minuti.