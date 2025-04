RIVIVI DIRETTA - Lazio, Baroni: "Ritroveremo le energie per il derby. Taty titolare? Vi dico..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio viene battuta dal Bodo/Glimt 2-0 nel match d'andata dei quarti di finale di Europa League. Una brutta performance da parte della squadra di Baroni, che avrà l'occasione di ribaltare la situazione tra una settimana, all'Olimpico. Tra qualche minuto, l'allenatore biancoceleste analizzerà la disfatta nel corso della cosueta conferenza stampa: seguila live su Lalaziosiamonoi.it.

Come si spiega questo tipo di prestazione incolore? In questo momento, che percentuale dà alla Lazio di poter passare il turno?

La sconfitta la sentiamo, ma siamo anche consci che in casa sarà tutt'altra partita. Già ho parlato con la squadra, ho detto questo. Non sono rimasto stupido dall'avversario, sono un'ottima squadra, un ottimo collettivo, ma sono anche convinto che giovedì all'Olimpico sarà un'altra gara e noi ci saremo. È chiaro che le percentuali ora sono più a loro favore, ma abbiamo tutte le possibilità per ribaltare il risultato.

Prestazione? C'era tanta velocità in campo, loro sanno sfruttare benissimo in casa questo terreno. La palla è velocissima, scambi stretti, inserimenti. È una squadra che non ha addosso le partite che abbiano noi. Peccato perché nel primo tempo, anche se un po' bassi, avevamo fatto bene. Poi loro dopo hanno avuto diverse situazioni. Quello che ho visto è stata questa velocità, questa mobilità che non era facile da arginare.

È anche andata bene alla Lazio per le occasioni che ha avuto il Bodo? La preoccupa il derby?

Preoccupato, no. Siamo feriti, dispiaciuti. Per quanto riguarda il derby, anche se torneremo nella notte, domani mattina faremo un piccolo allenamento. Dobbiamo ritrovare le energie, lo faremo perché è una partita troppo importante. Per quanto riguarda l'Europa, la partita è ancora aperta, anche se loro hanno un vantaggio importante.

In che modo dovrà cambiare la Lazio per poterla ribaltare?

Devi trovare un gol subito, magari nel primo tempo, e avere un altro atteggiamento, un'altra aggressività. La prepareremo e faremo questa partita.

Castellanos?

Era in preventivo fare un part-time oggi e poi il derby farlo giocare di più. Titolare? Sì penso di sì, non farà magari 90' per poi fare tutta la partita al ritorno giovedì prossimo.

