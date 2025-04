RIVIVI DIRETTA - Lazio-Roma 1-1: al gol di Romagnoli risponde Soulé

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A Enilive | 32ª giornata

Domenica 13 aprile 2025, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO ROMA 1-1 (47' Romagnoli, 69' Soulé)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen (72' Pedro), Dele-Bashiru (79' Belahyane), Zaccagni (79' Noslin); Castellanos (72' Dia).

A disp.: Provedel, Furlanetto, Tchaouna, Hysaj, Provstgaard, Basic, Ibrajimovic, Lazzari, Gila.

All.: Marco Baroni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Saelemaekers (88' Rensch), Konè, Paredes (45' Cristante), Angelino; Soulè (88' El Sharaawy), Pellegrini (59' Shomurodov); Dovbyk (84' Baldanzi).

A disp.: De Marzi, Gollini, Hummels, Dybala, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Pisilli.

All.: Claudio Ranieri

Arbitro: Simone Sozza (sez. Seregno); Assistenti: Perrotti - Rossi M; IV ufficiale: Doveri; V.A.R.: Meraviglia; A.V.A.R.: Di Paolo

Ammoniti: 5' Paredes (R), 30' Zaccagni (L), 45'+1' Isaksen (L), 55' Mancini (R), 62' Pellegrini (L), 88' Rovella (L)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio dell'arbitro: finisce in pareggio il derby Lazio-Roma.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri 5 minuti.

88' Esce Saelemaekers, dentro Rensch; esce Soulé, dentro El Sharaawy.

88' Ammonito anche Rovella per proteste.

85' Intervento di Soulé su Pellegrini, che rimane a terra dolorante. Si riprende dal fallo laterale in favore della Roma.

84' Cambio Roma: dentro Baldanzi, fuori Dovbyk.

82' Due calciatori della Lazio subiscono fallo, l'arbitro dà il vantaggio. Alla fine arriva il cross di Dia, deviato in angolo.

81' Belahyane si porta in pallone in out concedendo un inutile calcio d'angolo in favore della Roma. Soulé vicino al gol da corner.

79' Altri due cambi per la Lazio: fuori Zaccagni e Dele-Bashiru, dentro Noslin e Belahyane.

78' Sbracciata di Dovbyk ai danni di Gigot e calcio di punizione in favore della Lazio. Problemi per Zaccagni, che era apparso sofferente anche nell'occasione precedente.

76' Clamorosa occasione della Lazio con Dia, alla fine il portiere anticipa e blocca la palla!

75' Primo squillo di Pedro: Svilar prende anche questa. Calcio d'angolo per la Lazio!

72' Esce Castellanos, dentro Dia; esce anche Isaksen, dentro Pedro.

69' Gol della Roma, e risultato di nuovo sul pareggio: la firma è quella di Soulé, la palla colpisce la traversa ma poi supera la linea.

66' Zaccagni interviene in scivolata, toglie la palla a Soulé ed evita anche il calcio d'angolo per la Roma!

65' Zaccagni prova la conclusione a giro: la palla finsice di poco al lato della porta di Svilar.

64' Errore di Zaccagni e Celik che prova la conclusione, per fortuna blocca Mandas.

63' Nasce un interessante contropiede per la Lazio, con Dele-Bashiru che s'invola verso la porta. Ma poi scinvola e perde palla.

62' Ammonito anche Pellegrini e calcio di punizione in favore della Roma.

60' Guendouzi colpisce di testa, Romagnoli si lamenta per il tocco di mano di Shomurodov, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il penalty.

60' Ennesimo fallo subito da Zaccagni e calcio di punizione in favore della Lazio: Pellegrini e lo stesso Zac sul punto di battuta.

59' Secondo cambio per Ranieri: dentro Shomurodov, fuori Pellegrini.

58' Cross di Lorenzo Pellegrini, servito da Soulé. L'azione si conclude ma il capitano della Roma era in posizione di off-side.

57' Medici in campo per accertarsi delle sue condizioni e Mancini ancora a colloquio con l'arbitro.

56' Roma in attacco: la conclusione di Soulé è completamente fuori misura. Nel corso della stessa azione c'è il fallo di Rovella su Pellegrini, con quest'ultimo che rimane a terra.

55' E ora viene ammonito anche Mancini per il fallo su Castellanos.

54' Brivido Lazio: la Roma colpisce il palo con Mancini.

53' Deviazione fortuita di Zaccagni, che poi finisce a terra, e calcio d'angolo in favore della Roma.

51' Gigot a terra dopo il fallo di Pellegrini. Il clima adesso è incandescente!

50' Gli anim in campo si saldano: spinte, giocatori a terra e l'arbitro Sozza a colloquio con Gigot e Saelemaekers.

48' La Roma protesta per un fallo subito da Pellegrini nell'azione del gol. C'è anche un check del Var, la rete viene convalidata.

47' GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL! Batte Pellegrini, Romagnoli mette la palla alle spalle di Svilar. Lazio in vantaggio!

46' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo il fallo subito da Castellanos.

45' Riparte il secondo tempo con un cambio per la Roma: fuori Paredes, dentro Cristante.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: finisce il primo tempo di Lazio-Roma.

45'+1' Isaksen s'invola servito da Dele-Bashiru, poi perde palla ed è costretto al fallo su Koné, che l'arbitro sanziona con l'ammonizione.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà solamente per un altro minuto.

44' L'arbitro a colloquio con Svilar, che nell'occasione precedente era uscito in modo decisamente troppo irruenta su Isaksen.

43' Entrano in campo i sanitari per accertarsi delle condizioni del francese, che esce solo momentaneamente dal terreno di gioco.

42' Zaccagni prova il passaggio in verticale per Isaksen, ma la palla è troppo lunga e arriva direttamente a Svilar. I giallorossi si lamentano per un fallo, non sanzionato, di Rovella su Koné, con quest'ultimo ancora a terra.

41' Buon momento della Lazio. Ancora Zaccagni dalla bandierina: la palla va direttamente tra i guantoni di Svilar.

40' Pellegrini scambia con Zaccagni, alla fine il numero 3 mette una buona palla all'interno dell'area, ma non c'è nessuno per la conclusione.

39' Calcio d'angolo in favore della Lazio: va Isaksen dalla bandierina, la palla è troppo bassa e non impensierisce minimamente la difesa della Roma.

38' Zaccagni dalla bandierina, la Roma allontana ma la Lazio rimane in possesso palla.

38' Ancora attento Svilar sul tiro a giro di Isaksen. Il portiere devia in angolo e sarà corner per i biancocelesti. Ma è già il terzo intervento provvidenziale dell'estremo difensore!

33' Bellissimo recupero in fase difensiva di Zaccagni. Parte il contropiede della Lazio, ma Isaksen viene servito troppo tardi, quando la difesa della Roma è nuovamente ben schierata.

31' Calcio di punizione Roma, poi la Lazio riparte in maniera distratta perdendo nuovamente la palla. Qualche brivido sulla caduta di Dovbyk in area, ma non c'è alcun margine per il rigore.

30 Fase di prolungato possesso palla da parte della Roma, che termina con l'intervento di Zaccagni su Celik, per cui viene anche ammonito.

28' Contropiede Roma, per fortuna la Lazio recupera le posizioni e i giallorossi sono obbligati a ricostruire da dietro.

26' Isaksen viene fermato clamorosamente sulla corsa da Angelino: l'arbitro concede il solo calcio di punizione, senza estrarre alcun cartellino.

24' Zaccagni ancora a terra ma l'arbitro non ferma il gioco. Si accerta delle sue condizioni ad azione conclusa: il numero 10 è dolorante ma può proseguire.

23' Calcio di punizione per la Lazio: va Pellegrini ma la palla viene velocemente allontanata dai giallorossi.

21' Subito dopo ci prova Isaksen, da posizione defilata. Ancora una volta, Svilar è provvidenziale.

21' Bella occasione per la Lazio, con Dele-Bashiru che ritarda la conclusione e si fa recuperare!

20' Momento un po' confuso della gara con rimpalli e controrimpalli: le due squadre si alternano nella zona offensiva del campo.

18' Altro corner per la Roma, questa volta sulla bandierina va Soulé. L'ultimo tocco è di N'Dicka, quindi palla a Mandas per far ripartire la Lazio.

17' Soulé tenta di mette una palla in mezzo, ma c'è la deviazione di un calciatore della Lazio. Angolo per la Roma, di cui s'occuperà Paredes.

15' Servito Angelino sulla fascia, che poi tenta un cross che diventa una sorta di tiro che arriva sull'esterno della rete.

15' Calcio di punzione in favore della Roma all'altezza del cerchio di centrocampo.

14' Ancora un calciatore della Roma a terra, questa volta è Saelemaekers, dopo l'entrata piuttosto irruenta di Marusic.

13' Koné rimane a terra per un presunto colpo al volto di Rovella. Le immagini mostrano si trattasse di una manata veramente di lieve entità.

12' Va Zaccagni dalla bandierina: la palla arriva a Rovella che prova la conclusione, si perde alta sopra la traversa.

11' Possesso palla da parte della Lazio che però, con la Roma schierata nella propria metà campo, non riesce ad avvicinarsi. Alla fine ci pensa Isaksen, che si guadagna un buon calcio d'angolo.

8' Interessantissimo passaggio in verticale di Isaksen per Zaccagni: interviene bene Paredes.

7' Miracolo di Svilar che toglie a Romagnoli la gioia del gol. Alla fine la punizione la calcia Isaksen, che mette la palla sulla fronte del numero 13. Provvidenziale l'intervento del portiere.

6' Calcio di punizione in favore della Lazio: Zaccagni e Isaksen sul punto di battuta.

5' Primo cartellino giallo della partita per Paredes che, disinteressandosi completamente del pallone, smanaccia Zaccagni. Il numero 10 rimane a terra dolorante.

3' Bellissimo intervento di Rovella su Celik: il numero 6 interviene in scivolata senza commettere fallo e recupera palla.

2' Alla fine un altro calciatore della Roma mette la palla in mezzo all'area, ma è brava la difesa della Lazio ad allontanare il pericolo.

1' L'arbitro Sozza fischia subito l'intervento falloso di Guendouzi su Saelemaekers. Calcio di punizione in favore della Lazio con Paredes sul punto di battuta.

1' Fischia l'arbitro: inizia il derby della Capitale!

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Ai microfoni di DAZN, arrivano anche le parole di mister Baroni - QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE.

AGGIORNAMENTO ORE 20.07 - I giocatori di entrambe le squadre fanno il proprio ingresso in campo!

AGGIORNAMENTO ORE 20.02 - Ai microfoni della radio ufficiale della Lazio, arrivano le parole di capitan Zaccagni (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - In campo per ora solamente i portieri, che iniziano il proprio riscaldamento quando mancano 45 minuti all'inizio del match.

Lazio-Roma, gara valida per la 32 esima giornata di Serie A. È arrivato il momento del derby della Capitale, la partita più attesa della stagione. Lazio reduce dalla sconfitta contro il Bodo/Glimt in Norvegia, Roma che non è andata oltre il pareggio nell'ultimo turno contro la Juventus. Appuntamento alle 20.45 col fischio d'inizio del match.

