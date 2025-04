Lazio, Zaccagni a LSC: "Voglio dare una gioia ai tifosi. Il derby..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A Roma, il match più infuocato dell'anno sta per iniziare. 63.000 tifosi presenti per Lazio - Roma, un quadro unico e sensazionale sta per abbracciare il derby della Capitale. In attesa del fischio d'inizio, è intervenuto Mattia Zaccagni ai microfoni di Lazio Style Channel: "Servirà la nostra miglior prestazione, dovremo tenere la concentrazione alta per tutta la partita contro una squadra forte. Ci teniamo a far bene e a regalare una gioia a i tifosi. Stanchezza? Stasera non contano queste cose, non c’è stanchezza, i derby si possono giocare anche dopo un giorno dall’ultima partita, siamo concentrati. Il derby di Roma è speciale e voglio dare una gioia”.