RIVIVI DIRETTA - Porto - Lazio 2-1: Zaccagni illude, Toni Martinez la decide

Europa League | Play-off andata

Giovedì 17 febbraio 2022, ore 21:00

Estádio do Dragão, Oporto (PT)

PORTO - LAZIO 2-1 (23' Zaccagni, 37' e 49' Toni Martinez)

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Mario (88' Bruno Costa), Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic (45' Galeno), Uribe; Fabio Vieira (45' Vitinha), Toni Martinez (69' Evanilson), Pepe (88' Eustaquio).

A disp.: Claudio Ramos, Fabio Cardoso, Marcano, Taremi, Francisco Conceicao, Ruben Semedo, Borges.

All.: Sergio Conceicao

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu (72' Hysaj); Milinkovic, Leiva (69' Cataldi), Luis Alberto (83' Basic); Pedro (83' Cabral), Felipe Anderson, Zaccagni (83' Moro).

A disp.: Reina, Furlanetto, Floriani M., Kamenovic, Akpa Akpro, Andrè Anderson, Romero.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED); Assistenti: Joost van Zuilen (NED) - Johan Balder (NED); IV: Jeroen Manschot (NED); V.A.R.: Pol van Boekel (NED);

A.V.A.R.: Dennis Higler (NED).

Ammoniti: 4' Grujic (P), 39' Milinkovic (L), 45' Vieira (P), 72' Galeno (P), 73' Evanilson (P), 77' Zaccagni (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio, termina Porto - Lazio.

90'+4' Dagli sviluppi del corner, conclusione mancina di Bruno Costa, che si perde alta sopra la traversa.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 94'.

88' Escono Joao Mario e Pepe, entrano Bruno Costa ed Eustaquio.

87' Mani tra i capelli per Felipe Anderson, che conclude direttamente in porta: la palla si perde sull'esterno della rete.

83' Triplo cambio Lazio: escono Luis Alberto, Zaccagni e Pedro, ed entrano Basic, Raul Moro e Jovane Cabral.

83' Azione prolugata della Lazio, che si conclude con il cross di Zaccagni all'indirizzo di Felipe Anderson. Per l'arbitro il brasiliano è l'ultimo a toccare la palla, rinvio dal fondo.

81' La conclusione di Zaccagni si perde di poco al lato della porta difesa da Diogo Costa. C'è la deviazione di un calciatore del Porto, corner per la Lazio.

80' Cross dentro forte e teso di Galeno che, fortunatamente per la Lazio, non trova deviazione da parte dei compagni.

77' Intervento falloso di Zaccagni su Uribe: ammonizione per l'esterno che, già diffidato, salterà la gara di ritorno.

75' Zaccagni rimane a terra dopo un fallo di Joao Mario nei suoi confornti. L'esterno si rialza dopo qualche secondo, può comunque proseguire il match.

73' Pedro fa ciò che vuole, poi costringe Evanilson al fatto da ammonizione. L'arbitro sventola il cartellio giallo.

72' Esce anche Stefan Radu, entra Hysaj.

72' Intervento irregolare di Galeno su Felipe Anderson: il calciatore del Porto rimedia il cartellino giallo.

71' Servito in profondità, Evanilson cerca il capolavoro tentando direttamente la conclusione in porta. Strakosha rimane fermo, segue l'azione solo con lo sguardo.

69' Sostituzione anche per il Porto: esce Toni Martinez, entra Evanilson.

69' Primo cambio per la Lazio: esce Leiva, entra Cataldi.

69' Cross di Felipe Anderson, spunto di gran classe di Milinkovic, a un passo dal gol di tacco.

68' Ci prova ancora Zaccagni: la sua conclusione viene murata da Mbemba.

66' Sugli sviluppi della stessa azione, una deviazione di Milinkovic rende pericolosa la conclusione dei portoghesi. Tuttavia, la palla si perde in out.

65' Toni Martinez finisce a terra dopo un contatto con Lucas Leiva. Qualche polemica da parte del Porto, ma l'arbitro non sanziona l'intervento.

63' L'azione di Felipe Anderson viene interrotta per un presunto fallo di mano. Non è dello stesso avviso "Pipe" ma anche lo stesso Sarri, l'arbitro rimane fermo sulla sua convinzione.

60' La Lazio perde malamente una palla, lasciando spazio per il contropiede avversario. Pepe prova la conclusione, che si perde alta sopra la traversa.

58' Lancio in profondità all'indirizzo di Felipe Anderson, Pepe interviene e sembra che lo faccia con un braccio. Tuttavia, per l'arbitro non c'è fallo.

56' Batte Luis Alberto ma la traiettoria è troppo sul portiere: ecco la presa di Diogo Costa.

55' Zaccagni si conquista di mestiere un buon calcio di punizione. L'ex Verona sembrava aver perso la palla, poi il guizzo "di forza" e il fallo subito.

52' Contropiede Porto. Toni Martinez tenta la conclusione dalla distanza, Strakosha s'allunga e si rende protagonista di un'ottima parata.

49' Il Porto raddoppia ancora con Toni Martinez! Cross di Joao Mario all'interno dell'area di rigore, il compagno di squadra è libero di calciare in porta. In ritardo Luiz Felipe.

48' Prolungato possesso palla per la squadra di casa. L'anticipo di testa di Marusic interrompe l'azione.

45' Doppio cambio per il Porto: dentro Galeno e Vitinha, fuori Grujic e Vieira.

45' Arriva il fischio dell'arbitro: iniziano i secondi 45' di gioco.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio dell'arbitro, finisce la prima frazione di gioco.

45' Comunicato l'extra-time della prima frazione di gioco: si giocherà fino al 47'.

45' Il calciatore del Porto riceve l'ammonizione, è il secondo del Porto dopo Grujic.

45' Duello Vieira - Leiva, entrambi rimangono a terra. Entrano in campo i sanitari per accertarsi delle condizioni di entrambi.

43' Porto pericoloso con Toni Martinez e Vieira, Radu interviene in anticipo di testa e fa ripartire i suoi.

42' Felipe Anderson, murato da Zaidu, è obbligato a tornare indietro. Brasiliano fischiato dai presenti del Do Dragão.

39' Intervento di Milikovic su Zaidu, alla fine arriva il cartellino giallo per il serbo.

37' Pareggio del Porto nel momento in cui la Lazio sembrava in controllo. Cross dalla trequarti di Otavio, torsione di Toni Martinez che mette la palla alle spalle di Strakosha.

36' Rischia tanto il Porto. La Lazio si fa pericolosa con la ripartenza di Zaccagni, che penetra in area di rigore. Diogo Costa esce bene ed evita ulteriori problemi per i padroni di casa.

32' Luis Alberto per Pedro che chiama in causa Milinkovic. Il "Sergente" deve fare i conti con gli ottimi riflessi di Diogo Costa, che interviene coi piedi.

31' Colpo di testa di Grujic da calcio d'angolo arriva direttamente tra le braccia di Strakosha.

30' Lazio un po' schiacciata dal pressing del Porto: l'azione si conclude con il cross di Otavio messo in angolo.

26' Conclusione di Toni Martinez che viene "murata" da Marusic. Polemiche del pubblico per un colpo di mano per il montenegrino, ma per l'arbitro non è sanzionabile.

25' Marusic perde la palla e concede a Zeidu spazio e tempo per ripartire. Il Porto rallenta e mantiene il possesso.

23' GOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Zaccagni! Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Luis Alberto scambia con Pedro. Poi la conclusione di tacco dell'esterno ex Verona che scossa l'ennesima freccia!

21' Accelerazione interessante di Toni Martinez, che va direttamente al tiro da posizione defilata. La palla è larga al lato della porta.

19' La Lazio si perde un rischio inutile dalle parti di Strakosha, poi riparte. Ma il cross di Zaccagni viene allontanato dalla retroguardia portoghese.

16' Pallone profondo all'indirizzo di Toni Martinez. Patric lo limita non senza qualche difficoltà, tanto che dagli spalti giungono alcune polemiche sulla regolarità dell'intervento. L'arbitro fa proseguire.

15' Zaccagni esce da un raddoppio e lancia Pedro in profondità. La palla però è troppo lunga e arriva dalle parti di Diogo Costa.

13' Fraseggio comodo del Porto, che scambia per linee orizzontali.

11' Contropiede Lazio orchestrato da Pedro. Lo spagnolo chiama in causa Zaccagni, che mette una buona palla al centro dell'area di rigore dove c'è Anderson. Il brasiliano finisce anche a terra, ma per l'arbitro non c'è alcun fallo. Si prosegue.

10' Interessantissimo duello in velocità Marusic - Zaidu: il montenegrino interviene in scivolata, mettendo la palla in out.

9' Decisivo intervento di Luiz Felipe in area di rigore, che fa in modo che la palla non arrivi a Toni Martinez.

8' Cross del Porto, Pepe interviene in area ma lo fa con una mano. Tuttavia, la palla si era già persa in out. Riparte Strakosha.

7' Sul tentato inserimento in profondità dell'attaccante del Porto, c'è l'anticipo "comodo" di Strakosha.

4' Fallo tattico di Grujic su Pedro e prima ammonizione del match nei confronti del serbo.

3' Questa volta i portoghesi si rendono pericoloso con Pepe, che tenta il colpo di testa. Anderson fa la guardia al palo, ma non interviene sul pallone. Rimessa di Strakosha.

3' Sullo sviluppo del corner, Milinkovic allontana ma non riesce a far ripartire i suoi. Nuovo calcio d'angolo per il Porto dopo la deviazione di Leiva.

2' Intervento in copertura da parte di Radu, che mette la palla in corner. Sarà calcio d'angolo per il Porto.

1' Fischio dell'arbitro: inizia ora Porto - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Nel pre-partita del match, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il ds Igli Tare (QUI le sue dichiarazioni).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Porto - Lazio, gara valida per l'andata dei sedicesimi d'Europa League. La squadra di Sarri non è riuscita ad evitare i playoff, classificandosi seconda nella classifica del girone, dietro al Galatasaray. La formazione guidata da Conceiçao, dall'altra parte, sono "retrocessi" dalla Champions dopo esser arrivati terzi nel raggruppamento comandato da Atletico Madrid e Liverpool. Fischio d'inizio alle 21 all'Estadio do Dragão dove l'atmosfera è caldissima: più di 800 i tifosi biancocelesti giunti dall'Italia per seguire il match e sostenere la squadra.

TORNA ALLA HOMEPAGE