RIVIVI LA DIRETTA - Girona - Lazio 2-1: secondo ko per la squadra di Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Trofeo Costa Brava, domenica 6 agosto 2023, ore 20:00

Stadio Montilivi, Girona (Spagna)

Girona-Lazio 2-1 (51' Tsygankov, 70' Stuani, 77' Castellanos)

GIRONA: Gazzaniga, Miguel, Ortega, David Lopez, Stuani, Tsygankov, Aleix Garcia, Savinho, Blind, Yangel Herrera, Ivan Martin. A disp.: Juan Carlos, Fuidias, Bernardo, Artem Dovbyk, Pablo Torre, Yan Couto, Manu Vallejo, Pau Victor, Selvi, Almena, Jastin, Minsu, Antal. All.: Michel Sanchez

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (86' Gila), Patric, Romagnoli (60' Casale), Marusic; Basic (60' Vecino), Cataldi, Luis Alberto (68' Cancellieri); Felipe Anderson, Immobile (60' Castellanos), Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Furlanetto, Dutu, Ruggeri, Fares, Bertini, Gonzalez, Sana Fernandes. All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Victor Garcia Verduta

Assistenti: Joan Mendez Mateo-Julian Villasenor Julian

IV ufficiale: Gerard Brull Acerete

Ammoniti: 28' Zaccagni (per proteste), 58' Luis Alberto, 58' Savinho, 67' Sarri, 78' Marusic, 78' Stuani.

Espulsi: 66' Zaccagni, 92' Sarri.

SECONDO TEMPO

94' - Triplice fischio, il Girona vince 2-1.

94' - Ci prova Pablo Torre dopo un contropiede del Girona, palla alta.

93' - Occasione Lazio con Vecino, il colpo di testa termina alto.

92' - Espulso Maurizio Sarri per proteste.

91' - Fuori Felipe Anderson, dentro Sana Fernandes.

91' - Yan Couto ci prova dalla distanza, Provedel devia di nuovo in angolo.

88' - Destro dalla distanza di Pablo Torre, Provedel devia in angolo.

86' - Fuori Lazzari, denro Gila.

82' - Cataldi tenta la conclusione dalla lunga distanza: la palla si perde parecchio alta sopra la traversa.

78' - Altro momento di forte nervosismo in campo, questa volta si conclude con un'ammonizione per Marusic e Stuani.

77' - GOOOOOOOL! La Lazio riduce le distnze: Castellanos viene servito da calcio di punizione e calcia di collo direttamente alle spalle del portiere del Girona.

76' - Coast to coast di Cancellieri che viene atterrato al limite dell'area di rigore: calcio di punizione per il Girona.

70' - Raddoppio del Girona: cross di Gutierrez, Stuani conclude di testa alle spalle di Provedel.

68' - Cambia ancora Sarri: dentro Cancellieri, fuori Luis Alberto. Ora il centrocampo è composto da Vecino e Cataldi, con Cancellieri e Felipe Anderson a supporto di Castellanos.

66' - Espulsione per Zaccagni che, già ammonito, si rende protagonista di un intervento duro su Martinez. Lazio che rimane in inferiorità numerica.

63' - Zaccagni falloso su Savinho e calcio di punizione in favore del Girona: Tsygankov sul secondo palo, ma non arriva la conclusione di un compagno.

60' - Triplo cambio per la Lazio: fuori Immobile, Basic e Romagnoli, dentro Castellanos, Vecino e Casale.

58' - Da uno scambio di battute decisamente poco gradevole tra Savinho e Luis Alberto, esplode una mini-rissa in campo che coinvolge praticamente tutti i 22 in campo. Ammoniti Savinho e Luis Alberto.

56' - Herrera in verticale su Tsygankov, c'è l'anticipo di Patric che interrompe il passaggio.

54' - Fallo della difesa del Girona su Immobile e calcio di punizione in favore della Lazio: Romagnoli fa la sponda, allontana di testa Blind.

53' - Lancio lungo all'indirizzo di Zaccagni, sembra esserci una spinta di Martinez ma l'arbitro non sanziona nulla. Malcontento nei confronti della decisione arbitrale sia da Immobile che da Cataldi.

51' - La gara si sblocca con il vantaggio del Girona. La difesa della Lazio si oppone alla conclusione di tacco di Stuani, sulla ribattuta arriva la conclusione dalla lunga distanza di Tsygankov, su cui Provedel non può far nulla.

50' - Cross di Yan Couto sul secondo palo, ci arriva prima Marusic che devia in corner. Sarà angolo per il Girona.

48' - Lazzari subisce fallo da Yan Couto: fischia l'arbitro, sarà calcio di punizione per la Lazio.

46' - Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Girona - Lazio senza alcun cambio per i biancocelesti.

FINE PRIMO TEMPO

47' - L'ultima azione del primo tempo è della Lazio, che però non riesce a concludere verso la porta.

46' - Sarrano due i minuti di recupero nel primo tempo.

45' - Il Girona abbassa i ritmi, sembra voler chiudere in pareggio la prima frazione.

43' - Ultimi due minuti prima della segnalazione del recupero.

40' - Altro contrasto duro con Lazzari protagonista. Savinho si lamenta per un colpo al volto.

38' - Dopo i due minuti di stop, la Lazio sembra essersi risvegliata.

36' - La migliore occasione le crea Immobile, che salta un difensore e prova a servire i compagni al centro dell'area. Intervento a mettere fuori il pallone della difesa avversaria. Calcio d'angolo per la Lazio.

33' - Sarri sfrutta l'occasione per discutere con Marusic e Romagnoli.

32' - Cooling break concordato dall'arbitro, che fa respirare le due squadre per il troppo caldo.

28' - Ammonito per proteste Zaccagni.

27' - Ennesimo cross di Gutierrez dalla sinistra che porta a un calcio di punizione per gli spagnoli dalla parte opposta.

24' - Altro calcio d'angolo pericoloso del Girona, con la Lazio che si salva grazie all'uscita di Provedel che smanaccia.

23' - Tsygankov buca a destra e mette dentro per Herrara, Basic lo sbilancia e gli impedisce di calciare in porta.

22' - Marusic fa buona guardia sul cambio di campo: appoggio di testa verso Provedel che blocca.

20' - Cross di Savinho per la testa di Stuani, che non ci arriva per un soffio.

19' - Dopo un paio di chance per la Lazio, ora è il Girona ad alzare il baricentro.

18' - Fallo di Lazzari su Savinho: si riprenderà con un calcio di punizione per il Girona.

15' - Cataldi di prima intenzione innesca Immobile sul filo del fuorigioco, Ciro però viene contenuto dalla difesa.

14' - La difesa del Girona libera l'area di rigore.

13' - Immobile chiuso in calcio d'angolo prima che riuscisse a calciare in porta. Calcio d'angolo per la Lazio.

12' - Si va a scaldare Vecino.

11' - Luis Alberto per Zaccagni, che si accentra e calcia sul secondo palo. Palla fuori di poco.

11' - Più Girona che Lazio fino a questo momento. Ora Luis Alberto prova a mettere ordine.

9' - La prima occasione della partita è per il Girona: passaggio in area, con Ivan Martin che non riesce a concludere verso la porta di Provedel in modo pericoloso.

6' - Azione in solitaria di Zaccagni, che prova a saltare la difesa avversaria ma viene bloccato prima di entrare in area.

5' - Lazzari rimane a terra dopo uno scontro al limite dell'area, sembrava fallo. Ma l'arbitro non è dello stesso avviso.

3' - Giropalla lento del Girona che non mette in difficoltà la difesa laziale.

2' - Subito pressing alto della Lazio, rispettando la richiesta di Sarri.

1' - Inizia la partita. Lazio in maglia blu, Girona con divisa bianco e rossa, con pantaloncini blu.

PRIMO TEMPO

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Girona - Lazio, seconda amichevole giocata in terra internazionale dopo quella contro l'Aston Villa di qualche giorno fa, in cui i biancocelesti sono usciti sconfitti 3-0. Il fischio d'inizio del test di oggi, valido per il Torneo Costa Brava, arriverà alle 20.00.

TORNA ALLA HOMEPAGE