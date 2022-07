RIVIVI LA DIRETTA - Lazio-Dekani 5-0: superato anche il secondo test stagionale

La diretta scritta della seconda amichevole stagionale. Allo Zandegiacomo di Auronzo la Lazio sfida gli sloveni del Dekani

Fonte: Da Auronzo di Cadore: Edoardo Zeno

Giovedì 14 luglio, ore 18.

Amichevole, Stadio Zandegiacomo di Auronzo.

LAZIO-DEKANI 5-0 (33' Immobile, 38' rig., 45' Pedro, 53' Basic, 80' Zaccagni)

Le formazioni ufficiali:

LAZIO PRIMO TEMPO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

LAZIO SECONDO TEMPO (4-3-3): Maximiano (dal 59' Adamonis); Hysaj, Gila, Acerbi, Radu; Kiyine, Marcos Antonio, Basic; Luka ROmero, Cancellieri, Zaccagni. All.: Sarri

DEKANI (4-3-3): Gabric; Cukjati, Vitezeca, Stojanovic, Klavora; Stepancic, Ljutic, Cukjati; Bah, Mestric, Doudou. All.: Sculac. A disp: Knezevic, Vranjes, Galina, Zagar, Valentic, Duricin, Rudonja, Demiri, Hadzic, Babic, Kavrecic, Popovic, Brembic.

Arbitro: Michele Maccorin (sez. Pordenone)

Assistenti: Beggiato (sez. Schio) e Petarlin (sez. Vicenza)

91' - Triplice fischio del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi. Nel secondo test amichevole stagionale, la Lazio nje rifila 5 al Dekani. A segno Immobile, due volte Pedro, Basic e Zaccagni. La squadra di Maurizio Sarri lascia il campo dello Zandegiacomo tra gli applausi della tribuna. Domani mattinata di riposo per i biancocelesti.

90' - Ci sarà un minuto di recupero.

90' - Ancora Romero pericoloso. Sinistro dalla distanza del 18 che però termina sul fondo.

84' - Triplo dribbling di Luka Romero che semina il panico nella difesa avversaria. Il suo tiro a giro termina sul fondo, ma lo Zandegiacomo lo acclama a gran voce.

80' - ANCORA GOL DELLA LAZIO! Zaccagni segna dagli undici metri. Destro a incrociare che non lascia scampo al poriere del Dekani.

79' - Terzo rigore per la Lazio. Zaccagni entra in area di rigore e viene steso da dietro. Sarà ancora penalty.

78' - Sinistro dalla distanza di Basic. Tentativo debole che non crea problemi all'estremo difensore avversario.

76' - Cross di Basic che trova Cancellieri al centro dell'area di rigore. L'11 prova la rovesciata spettacolare, ma il suo tentativo si spegne sopra la traversa. Applausi del pubblico per il gesto atletico.

72' - Punizione dalla tre quarti di Zaccagni. Il tentativo del numero 20 si infrange sulla barriera.

68 ' - Cross mancino di Zaccagni che non trova nessuno in area di rigore. Il portiere avversario blocca senza problemi.

63' - Si abbassano i ritmi della gara. La Lazio tiene in mano il pallino del gioco e cerca il pertugio giusto per far male alla squadra slovena.

59' - Cambio in porta per Sarri. Fuori Maximiano, dentro Adamonis.

53' - QUARTO GOL DELLA LAZIO! Zaccagni serve Basic a centro area. Il croato incrocia col mancino e non lascia scampo al portiere.

50' - Bah resta a terra dolorante dopo un contrasto con Acerbi. La Lazio mette fuori il pallone molto sportivamente.

45' - Inizia la seconda frazione della sfida. Possesso per la squadra slovena. Sarri rivoluziona la sua formazione. Fuori tutti tranne Maximiano che resta a difesa dei pali.

SECONDO TEMPO

45' - Si chiude senza recupero il primo tempo del match.

45' - TRIS LAZIO! Pennellata di Lazzari per Pedro che di testa sul secondo palo non può far altro che depositare il pallone in rete. Doppietta personale per il 9.

44' - Immobile trova la doppietta, ma l'arbitro ferma tutto. E' fuorigioco sul suggerimento in verticale di Cataldi.

38 ' - RADDOPPIO LAZIO! Pedro incrocia il destro e non sbaglia dal dischetto.

38' - Filtrante geniale di Milinkovic per Immobile. Fallo di mano di Vitezica e secondo calcio di rigore per la Lazio.

36' - Calcio d'angolo direttamente in porta di Luis Alberto, Gabric è attento e sventa la minaccia

33' - GOL DELLA LAZIO! Angolo di Luis Alberto sulla testa di Felipe Anderson che colpisce. Miracolo di Gabric ma la palla resta lì e Immobile risolve la mischia in area di rigore gonfiando la rete in mezza girata.

32' - Altro allungo di Felipe sulla destra. Calcio d'angolo guadagnato

30' - Duro scontro tra Lazzari e un difensore del Dekani. Entrambi si rialzano senza troppi problemi.

28' - Prima mezza occasione per il Dekani. Girata di Doudou in area di rigore. Maximiano blocca senza problemi.

23' - Si invertono i ruoli. Immobile appoggia per Pedro. Lo spagnolo lascia partire un bolide mancino che si spegne di poco fuori.

19' - Ancora Pedro a rifinire per Immobile. Il piattone del 17 biancoceleste però si spegne sul fondo.

17' - Gran sinistro di Immobile da fuori sul primo palo. Gabric risponde presente e devia in angolo.

15' - Fallo su Immobile in zona offensiva nei pressi della linea laterale. Sarà punizione per la Lazio. Lo schema chiamato da Luis Alberto non si concretizza.

12' - Immobile sbaglia il calcio di rigore. Il capitano incrocia troppo il destro, palla direttamente fuori.

11'- Fuga di Lazzari sulla fascia, il terzino entra in area e viene steso da Stojanovic. Sarà calcio di rigore.

9' - Palla geniale di Milinkovic che serve Felipe Anderson. Il cross del brasiliano però è impreciso, pallone allontanato.

7' - Pedro inventa per Immobile che galleggia sulla linea difensiva avversaria. Il guardalinee alza la bandierina. E' fuorigioco.

6' - Discesa di Lazzari sulla corsia. Cross dentro del 29 ma la retroguardia slovena allontana bene.

4' - Primo angolo per la Lazio battuto corto, nulla di fatto.

3' - Esordio con l'aquila sul petto per Maximiano che difende i pali della porta con il completo verde. Prima volta dal 1' per Casale che contro l'Auronzo era subentrato a gara in corso.

1' - Inizia il match, primo possesso per la Lazio che scende in campo con la terza maglia di colore nero. Gli ospiti, invece, rispondono con un completo interamente bianco.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 17:59 - Le squadre entrano in campo tra l'ovazione dei presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 17:50 - Le squadre rientrano negli spogliatoi. Riscaldamento terminato, tutto pronto per il calcio d'inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 17:40 - Le statistiche di Lazio-Dekani:

- Primo incrocio assoluto tra Lazio e NK Dekani

- 6 precedenti ufficiali e altrettante vittorie per la Lazio contro squadre slovene: 4 sfide con il Maribor, 2 con il Mura05

- In carriera, Sarri non ha mai affrontato formazioni slovene in competizioni UEFA

- 12 vittorie e 2 pareggi per la Lazio nel secondo test estivo ad Auronzo: 103 gol fatti e 2 subiti

- La vittoria più larga è il 14-0 contro la Top 11 Radio Club 103 dell’estate 2018

- I due pareggi sono stati entrambi per 1-1, rispettivamente contro Universitatea Craiova e Iran

- Probabile esordio stagionale per Milinkovic, Immobile e Radu, che hanno saltato la prima amichevole con l'Auronzo. Prima volta in maglia biancoceleste per Maximiano e Gila.

- Non saranno della partita Romagnoli e Akpa Akpro che nel primo pomeriggio hanno svolto lavoro differenziato sul campetto dello Zandegiacomo.

- Quella di oggi è la prima volta della Lazio contro il Dekani, squadra di seconda serie slovena che ha chiuso lo scorso campionato al tredicesimo posto in classifica.

AGGIORNAMENTO ORE 17:32 - La Lazio entra in campo per il riscaldamento. Boato e applausi dalla tribuna dello Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30- Inizia a riempirsi lo Zandegiacomo. Tanti tifosi arrivati nell'impianto sportivo di Auronzo, che inizia a colorarsi di biancoceleste, per supportare la Lazio di Sarri.

AURONZO - Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it, benvenuti alla diretta scritta della seconda amichevole stagionale per la Lazio che allo Zandegiacomo affronta il Dekani. Dopo i 21 gol rifilati all'Auronzo, si alza leggermente il livello del test. Sarri cerca le prime risposte anche dai nuovi arrivati