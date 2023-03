RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Roma 1-0, andata e ritorno: il derby è biancoceleste!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Serie A TIM | 27° giornata

Domenica 19 marzo, ore 18.00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - ROMA 1-0

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni (80' Cancellieri). A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Patric, Radu, Pellegrini, Marcos Antonio, Basic, Romero. All.: Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum (66' Matic), Spinazzola; Dybala (45' Llorente; 78' El Shaarawy), Pellegrini (83' Solbakken); Belotti (66' Abraham). A disp.: Svillar, Boer, Celik, Bove, Tahirovic, Camara, Volpato. All.: Mourinho.

Arbitro: Massa

Assistenti: Alassio - Imperiale

IV Uomo: Maresca

VAR: Di Paolo

A.V.A.R: Rapuano

SECONDO TEMPO

96' - Triplice fischio di Massa, la Lazio vince anche il derby di ritorno per 1-0!

95' - Basic conquista un calcio di punizione importantissimo a un minuto dal fischio finale.

91' - Giallo anche per Basic, Massa estrae il cartellino per il fallo su Zalewski.

90' - Sei minuti di recupero al termine della gara.

88' - Giallo per Cancellieri, Massa lo punisce per aver allontanato il pallone.

88' - Secondo cambio per la Lazio: esce Pedro per Basic.

86' - Massa ferma il gioco, Cristante fa una brutta entrata su Cataldi che poi crolla su Zalewski, entrambi rimangono a terra.

83' - Ultimo cambio per la Roma: fuori Pellegrini per Solbakken.

80' - Primo cambio per la Lazio: esce Zaccagni per Cancellieri.

80' - Ammonito anche Mancini per il fallo su Hysaj.

79' - Pellegrini tenta la conclusione dalla distanza, palla alta.

78' - Altro cambio per la Roma: esce Llorente per El Shaarawy.

76' - Roma vicina al gol, sulla conclusione di Spinazzola Provedel decisivo nel deviare il pallone in corner.

73' - Ripartenza pericolosissima di Luis Alberto, decisiva la chiusura di Llorente che manda in corner.

70' - Altro cartellino giallo per la Roma: ammonito Cristante per il fallo su Zaccagni

68' - Rete annullata alla Roma: dopo un ceck del Var Massa dice che non è gol: fuorigioco di Smalling.

67' - La Roma trova subito il pareggio, sugli sviluppi del calcio di puizione Provedel prima respinge, sulla ribattuta Casale manda in rete.

66' - Doppio cambio per la Roma: fuori Belotti per Abraham, esce anche Wijnaldum per Matic.

64' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Tocco perfetto di Felipe Anderson che serve Zaccagni che un destro chirurgico spedisce il pallone in rete.

62' - Lazio a un passo dal vantaggio con Pedro, ancora decisivo Rui Patricio a mandare in corner.

61' - Milinkovic tenta la giocata di tacco ma la palla termina fuori.

58' - Secondo ammnito in casa Lazio, giallo per Romagnoli per il fallo su Belotti.

56' - Seconda conclusione pericolosa dalla distanza del numero 10 della Lazio, palla fuori.

55' - Buona occasione per la Lazio che batte con Luis Alberto un calcio di punizione da posizione inetressante. La palla però si spegne sul fondo.

52' - Lazio a un passo dal vantaggio! Bolide di Luis Alberto dalla distanza, Rui Patricio provvidenziale manda in corner.

49' - La Roma si fa vedere in avanti, lavora bene la difesa della Lazio che spazza via il pallone.

45' - Primo cambio in casa Roma durante l'intervallo, fuori Dybala per Llorente.

45' - Inizia il secondo tempo del derby, si riparte dallo 0-0.

PRIMO TEMPO

48' - Duplice fischio di Massa, finisce il primo tempo all'Olimpico.

47' - Lazio ancora in avanti, Pedro tenta la conclusione murata da Smalling.

45' - Tre minuti di recupero comandati dall'arbitro Massa.

42' - Succede di tutto in campo con l'intera panchina della Lazio che corre verso la panchina della Roma. Un componente della panchina della Roma ha infatti qualcosa da dire a Pedro, da quel contatto è partita la mischia fuori dal campo. Due espulsioni dalla panchina, Marco Ianni e Nuno Santos.

39' - Scintille in campo tra Zaccagni e Mancini, prima il fallo del giallorosso poi la reazione del biancoceleste.

36' - Buona chance per la Lazio con la conclusione al volo di Milinkovic, il pallone però termina fuori.

34' - Un'altra brutta entrata di Mancini su Luis Alberto, ancora una volta Massa non estrae il cartellino.

31' - Roma in dieci: secondo giallo per Ibañez per il fallo commesso su Milinkovic.

29' - Altra buona conclusione della Lazio, ci prova Zaccagni dalla distanza, para a terra il portiere della Roma.

25' - Primo giallo anche in casa Lazio, Massa punisce il fallo di Luis Alberto su Zalewski.

23' - Calcio di punizione per la Roma, sugli sviluppi dell'azione Belotti tenta la girata di testa, Povedel la fa sua.

19' - Lazio pericolosa! Buona azione di Zaccagni che scappa sulla fascia a serve Felipe Anderson, il tiro del brasiliano è debole e termina tra le braccia di Rui Patricio.

18' - Prima conclusione in porta anche della Roma, ci prova Wijnaldum, palla sopra la traversa.

15' - Dura entrata di Mancini su Zaccagni, solo un richiamo per lui da parte di Massa.

12' - I biancocelesti tentano l'avanzata ma non riesce lo scambio tra Felipe Anderson e Zaccagni che non riesce ad arrivare sul pallone.

8' - Primo giallo della gara: ammonito Ibañez per il fallo su Felipe Anderson.

6' - Buona pressione della squadra di Sarri che costringe al rinvio sbagliato Rui Patricio che manda direttamente in fallo laterale.

4' - Prima conclusione in porta di Luis Alberto che prova a sorprendere Rui Patricio dalla distanza. Il pallone termina sul fondo non di molto.

2' - Prima incursione della Lazio in area di rigore della Roma, Cristante ferma tutto.

1' - Roma subito in avanti, chiusura perfetta di Romagnoli.

1' - Partiti! Massa fischia: è iniziato il derby della Capitale!

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Poco prima dell'inizio del match ecco le parole di Milinkovic-Savic (CLICCA QUI)

AGGIORNAMENTO ORE 17.25 - Quasi tutto pronto allo satdio Olimpico per il fischio d'inizio del derby della Capitale tra Lazio e Roma. Squadre in campo per il riscaldamento, mezz'ora all'inizio del match!

Buona sera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta del derby Lazio - Roma. I biancocelesti, dopo il pareggio contro il Bologna e l'eliminazione dalla Conference League per mano dell'AZ vogliono rialzare la testa. I giallorossi voliono riscattare la delusione della pesante sconfitta contro il Sassuolo che is è imposto nel precedente turno di campionato per 3-4. Il fischio d'inizio della sfida, valevole per la venisettesima giornata, è programmato per le ore 18.00.