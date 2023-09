RIVIVI LA DIRETTA - Napoli - Lazio 1-2, espugnato il Maradona e primi tre punti!

Serie A TIM 2022-2023 | 3° giornata

Sabato 2 settembre 2023, ore 20:45

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

NAPOLI 1-2 LAZIO (31' Luis Alberto, 32' Zielinski, 52' Kamada)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (65' Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski (84' Simeone); Politano (75' Lindstrom), Osimhen, Kvaratskhelia (65' Raspadori).

A disp.: Gollini, Contini, Zanoli, Ositgard, Natan, Cajuste, Elmas, Zerbin, Russo.

All.: Rudi Garcia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysa (80' Pellegrini); Kamada (65' Guendouzi), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (80' Pedro), Immobile (90'+3' Castellanos), Zaccagni (90'+3' Isaksen).

A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Vecino, Rovella, Isaksen, Castellanos.

All.: Sarri.

Arbitro:Andrea Colombo; Assistenti: Mokhtar - Palermo; IV uomo: Mariani; VAR: Di Paolo; AVAR: Longo

Ammoniti: 26' Zaccagni (L), 60' Luis Alberto (L)

Espulsi:

SECONDO TEMPO

90'+9' FINISCE QUI! Primi tre punti per la Lazio che espugna il Maradona!

90'+6' Muro di Pellegrini sulla conclusione ravvicinata di Juan Jesus, sulla respinta Lindstrom spara alto.

90'+6' Chiusura decisiva di Marusic. Il terzino della Lazio sfila il pallone a Raspadori al momento del tiro.

90'+3' Ultimi due cambi per Sarri che manda in campo Isaksen e Castellanos, al posto di Zaccagni e Immobile.

90'+1' Punizione in mezzo battuta da Mario Rui verso Rrahmani: il colpo di testa del difensore centrale finisce alta e larga, lontana dai pali di Provedel.

90' Saranno 7 i minuti di recupero!

87' Occasionissima sprecata da Pedro! Zaccagni lo lancia sulla destra in un tre contro due, Immobile si sovrappone, lo spagnolo lo ignora e al limite dell'area prova il doppio passo, ma si incespica e spreca una chance enorme.

85' Occasione Lazio! Il destro a girare di Zaccagni esce di un soffio alla sinistra di Meret.

84' Si gioca il tutto per tutto Garcia: fuori Zielinski, dentro Simeone.

83' Brava la Lazio in fase difensiva a coprire l''inserimento, molto pericoloso, di Di Lorenzo e a respingere il suo cross dalla sinistra.

80' Doppio cambio per Sarri: fuori uno stremato Felipe Anderson, dentro Pedro; fuori Hysaj, dentro Pellegrini.

79' Osimhen spara alto! Il nigeriano riceve al limite la respinta di Hysaj, stoppa di petto e con il destro spara alle stelle.

75' Altro cambio per Garcia: esordio con il Napoli per Lindstrom che prende il posto di Politano.

70' Annullato il gol di Guendouzi. Considerato attivo il fuorigioco di Zaccagni sul passaggio di Luis Alberto, ma restano tanti dubbi sull'interpretazione arbitrale. Di Lorenzo, infatti, interviene nonostante tra lui e l'ala della Lazio ci sia una distanza notevole.

68' Annullato l'1-3 della Lazio per fuorigioco di Zaccagni, autore della rete su assist del nuovo arrivato Guendouzi. Biancocelesti sempre avanti di una rete.

65' Doppia sostituzione per Garcia: lasciano il campo Olivera e Kvaratskhelia, dentro Mario Rui e Raspadori.

65' Cambia Sarri: esordio per Guendouzi che prende il posto di Kamada, autore del gol del momentaneo 1-2.

62' Gioco fermo al Maradona. Di Lorenzo resta a terra dopo un contatto in area di rigore con Cataldi, che ha causato le proteste del Napoli. Il centrocampista della Lazio, però, arriva in anticipo sul pallone. Tutto fermo, comunque, per unaprecedente posizione irregolare del terzino.

60' Giallo per proteste a Luis Alberto. Lo spagnolo protesta in maniera veemente per un contatto, dubbio, al limite dell'area con Kvaratskhelia.

60' Uscita bellissima della Lazio dalla propria area di rigore, palla che arriva a Luis Alberto che, ancora una volta, inventa per Immobile. Questa volta Meret esce dall'area con i tempi giusti ed evita un uno contro uno molto pericoloso.

59' Cross dalla destra di Politano, respinto da Casale: sulla ribattuta, da fuori area, ci arriva Zielinski, ma il suo tiro al volo termina fuori.

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! KAMADAAAAAAA! Recupero importantissimo di Felipe Anderson che scatta sulla fascia, appoggia a rimorchio per Luis Alberto che fa un velo pazzesco per Kamada. Il giapponese se la porta in area sul mancino e calcia a incrociare, battendo Meret.

46' Ottimo scambio tra Luis Alberto e Immobile, il bomber biancoceleste conclude a tu per tu con Meret, colpendo in volto il portiere azzurro. Tutto, però, fermo per offside.

46' Conclusione al volo di Zielinski, super riiflesso di Provedel che risponde al polacco, evitando il vantaggio del Napoli.

45' Inizia il secondo tempo: risultato sull'1-1.

PRIMO TEMPO

45'+3' Finisce il primo tempo al Maradona: partita ad altissimo ritmo quella tra Napoli e Lazio.

45'+2' Casale mura la conclusione a botta sicura di Kvaratskhelia da posizione pericolosissima. Il georgiano aveva aperto bene il piatto nel tentativo di piazzarla sul secondo palo.

45' Ci saranno 2' di recupero.

44' Intervento decisivo di Cataldi che, al posto giusto nel momento giusto, anticipa il passaggio al centro di Lobotka destinato a Osimhen libero davanti a Provedel.

40' Insidioso il cross di Di Lorenzo, dalla parte opposta arriva Olivera che calcia al volo, ma alto.

36' Felipe Anderson sfiora il super gol. Dribbla i due diretti avversari sulla destra con un gioco di prestigio, entra in area e prova il piazzato per battere Meret. L'intervento di Juan Jesus, però, è decisivo per evitare il gol.

32' Pareggia subito il Napoli. Zielinski raccoglie al limite una respinta di Casale. Il suo stop, troppo lungo, diventa un'occasione calciare sul primo palo dove trova la deviazione di Romagnoli decisiva nel cambiare la traiettoria e beffare Provedel.

31' GOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO! CHE MAGIA DI LUIS ALBERTO! Felipe Anderson, lanciato nello spazio, arriva sul fondo: tocco di esterno per Luis Alberto che, piazzato sul primo palo, infila Merete con un colpo di tacco pazzesco. Lazio avanti!

29' Risponde ancora presente Provedel, questa volta sulla conclusione ravvicinata di Osimhen che, però, era in posizione di fuorigioco.

26' Ammonito Zaccagni per proteste. L'esterno si era lamentato per un fallo, subito, non ravvisato da Colombo.

23' Tanto lavoro sporco per Immobile, che cerca di sfruttare ogni palla su di lui per far salire la sua squadra. Bravissimo nell'ultima siutazione a conquistare fallo, dopo un duello molto fisico con Rrahmani.

21' Che parata di Provedel! Il portiere della Lazio disinnesca un missile dalla sinistra, a incrociare, calciato da Kvaratskhelia. Provvidenziale il portiere della Lazio che, con la mano di richiamo, alza la sfera sopra la traversa.

18' La Lazio fatica a prendere il controllo del gioco. La squadra di Sarri soffre la fase difensiva dei partenopei, anche a causa di un giro palla troopo lento.

14' Osimhen sfiora il vantaggio. Corner a uscire dalla destra di Zielinski, svetta il nigeriano che sfiora di testa il secondo palo. Fondamentale Marusic nel disturbarlo al momento della conclusione.

13' Punizione dalla sinistra per il Napoli, calciata direttamente in porta da Zielinski: attento Provedel ad alzarlo con i pugni sopra la traversa.

10' La Lazio prova a rinconquistare la sua metà del campo, nell'obiettivo di allontare un pericoloso Napoli dall'area potretta da Provedel.

5' Napoli più pericoloso. Kvaratskhelia, servito dal limite, prova il tiro che viene respinto da Romagnoli. Sulla ribattuta Osimhen riceve sulla sinistra, punta l'avversario e, invece di calciare, cerca al centro Olivera che aggancia male. Recupera Provedel.

4' Occasione Napoli! Kvaratskhelia, in posizione dubbia, viene servito in profondità: arriva in area, rientra sul destro, ma il suo tiro è deviato da Casale.

3' Primi appunti per Maurizio Sarri. Per il momento le due squadre provano a ottenere il controllo del campo, i ritmi sono molto alti.

1' Fischia Colombo: inizia Napoli-Lazio!

AGGIORNAMENTO 20.44 - Minuto di silenzio per i cinque lavoratori morti nella tragedia di Brandizzo.

AGGIORNAMENTO 20.43 - Situazione di imbarazzo a Napoli. Invece dell'inno della Serie A, al Maradona viene riprodotto "O' Sole Mio'"

AGGIORNAMENTO 20.30 - Termina il riscaldamento delle due squadre che fanno rientro negli spogliatoi. A breve sarà il momento di Napoli-Lazio.

AGGIORNAMENTO 20.25 - Prima dell'inizio del match tra Napoli e Lazio è intervenuto Maurizio Sarri: tecnico biancoceleste e doppio ex della partita. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

AGGIORNAMENTO 20.08 - La Lazio ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco del Maradona per iniziare il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO 20.00 - Nel prepartita tra Napoli e Lazio è intervenuto l'esterno biancoceleste Mattia Zaccagni. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

Buonasera amiche ed amici de lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Napoli - Lazio. La squadra di Maurizio Sarri si presenta al terzo appuntamento stagionale con zero punti in classifica. I biancocelesti saranno ospiti dei partenopei che, invece, hanno iniziato al meglio il proprio cammino e si trovano oggi a punteggio pieno. Una partita non da dentro o fuori, essendo solo all'inizio del campionato, ma che potrà già dare indicazioni importanti in vista della lotta alle prime quattro posizioni. Non resta, quindi, che aspettare il fischio d'inizio e viverci questo big match nell'insegna del bel calcio.